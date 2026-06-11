“Lo que yo viví en Atlético Nacional nadie lo va a borrar”: ¿Volverá Sebastián Pérez al verde?

Desde Portugal, donde hoy porta la cinta de capitán en el Casa Pia, Sebastián Pérez Cardona (33 años) regresó a Medellín para un breve respiro tras una exigente temporada europea. El volante, varias veces campeón con Atlético Nacional y referente de una de las épocas más gloriosas del club (hizo parte de la nómina de Copa Libertadores de 2016) , contó sobre el latente deseo de volver al verde, la ilusión que genera la Selección Colombia de cara al Mundial que arrancó este jueves, y evocó historias de sus inicios en los buses de Medellín y su místico paso por el Boca Juniors de Argentina.
El hincha de Atlético Nacional se ilusiona cada vez que lo ve en Medellín. ¿Existe una posibilidad real de que regrese al equipo?
“La verdad, siempre llaman y siempre preguntan. Desde que me fui al exterior han existido contactos y siempre voy a ser un agradecido con Nacional por todo lo que me dio. Obviamente no es fácil, no es solo decir ‘quiero volver y ya’; se tienen que alinear muchas cosas: el técnico de turno, las pretensiones de los clubes... Cada año está latente la posibilidad, pero hoy no puedo confirmar nada. Sigo al verde en el exterior como un hincha más, lo que viví en ese club nadie lo va a borrar”.