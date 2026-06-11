“Lo que yo viví en Atlético Nacional nadie lo va a borrar”: ¿Volverá Sebastián Pérez al verde?

Desde Portugal, donde hoy porta la cinta de capitán en el Casa Pia, Sebastián Pérez Cardona (33 años) regresó a Medellín para un breve respiro tras una exigente temporada europea. El volante, varias veces campeón con Atlético Nacional y referente de una de las épocas más gloriosas del club (hizo parte de la nómina de Copa Libertadores de 2016) , contó sobre el latente deseo de volver al verde, la ilusión que genera la Selección Colombia de cara al Mundial que arrancó este jueves, y evocó historias de sus inicios en los buses de Medellín y su místico paso por el Boca Juniors de Argentina. El hincha de Atlético Nacional se ilusiona cada vez que lo ve en Medellín. ¿Existe una posibilidad real de que regrese al equipo? “La verdad, siempre llaman y siempre preguntan. Desde que me fui al exterior han existido contactos y siempre voy a ser un agradecido con Nacional por todo lo que me dio. Obviamente no es fácil, no es solo decir ‘quiero volver y ya’; se tienen que alinear muchas cosas: el técnico de turno, las pretensiones de los clubes... Cada año está latente la posibilidad, pero hoy no puedo confirmar nada. Sigo al verde en el exterior como un hincha más, lo que viví en ese club nadie lo va a borrar”.

Sebastián Pérez Cardona, en su brillante temporada con Nacional en 2016. FOTO EL COLOMBIANO

Su opinión sobre el técnico Diego Arias

Usted compartió camerino con Diego Arias. ¿Cómo analizó su proceso en el banco técnico que no pudo terminar con el título ante Junior? “Con Diego tengo una gran relación. Sigue siendo un técnico joven y cuando asumes una responsabilidad tan grande como dirigir al equipo más grande del país, se te exigen resultados mucho más rápido. Para mí no fue un fracaso total, el equipo mostró buen fútbol. Lastimosamente en Nacional puedes hacer una campaña extraordinaria, pero si no ganas la final, se te va a cobrar. Hubo mala suerte en la vuelta aquí en el Atanasio: dos balones en el palo en el primer tiempo y el penal fallado. Si ese penal entraba, la historia habría sido otra. Faltó esa cuota de suerte que se necesita en las finales”. Le puede interesar: Si Nacional vende a Juan Manuel Rengifo, ¿quién ocuparía su lugar? Hoy suena con mucha fuerza el regreso de Reinaldo Rueda a la dirección técnica. ¿Cómo ve ese posible retorno? “El hincha debe ser realista; lo que fue, ya pasó y los contextos cambian, pero el profe Reinaldo es una persona muy ganadora. En cuanto a experiencia, tanto hinchas como dirigentes le van a aguantar mucho más si los resultados no acompañan al principio. Yo lo conozco muy bien y sé cómo maneja el camerino. Hoy el tema psicológico y mental es fundamental, porque calidad en la plantilla actual hay de sobra. Lo clave es hacer grupo, hacer amigos y tirar todos para el mismo lado, que fue lo que nosotros hicimos en el 2016. Si el profe llega, va a aplicar eso”. Detrás del futbolista consagrado hay historias de formación. ¿Qué anécdota de sus inicios recuerda con especial cariño? “Tengo una muy bonita que siempre cuento en familia. Unos meses antes de debutar en la profesional, me subí a un bus para ir a entrenar a la sede de Nacional. Llevaba puesta la ropa de presentación del club. De la nada, un señor se sentó detrás de mí, me preguntó qué hacía y me dijo: ‘Hágale con toda, pelado, que el otro año debuta’. Me dejó frío. Yo le agradecí y meses después, efectivamente, debuté. Jamás se me olvidó. Siento que son como ángeles que se te cruzan en la vida para avisarte el camino”

¿Qué le pasó con Juan Carlos Osorio?

En esos primeros años en Nacional le tocó la exigente era de Juan Carlos Osorio, un proceso que para muchos jóvenes no fue sencillo... “A mí me tocó esa época dura con el profe Osorio y, siendo sincero, en ese momento yo no tenía la madurez necesaria para asumir la falta de continuidad. Todo futbolista es egoísta y quiere jugar siempre, y uno con 21 o 22 años lo es más; si el técnico me sentaba, yo sentía que la culpa era de él, no mía (risas). Pero hoy, haciendo retrospectiva, siento que el profe Osorio tenía mucha razón en muchísimas cosas. Todo lo que viví con él me sirvió para crecer y tener la disciplina para sostener la continuidad que he logrado en Europa”. Su salto al exterior se dio nada menos que a Boca Juniors. ¿Qué se siente pisar ese camerino por primera vez? “¡Imagínate! La primera vez que llegué a la Bombonera lo único que me decía a mí mismo mentalmente era: ‘Por favor, no vayas a demostrar lo montañero, hermano’. Yo intentaba mostrar una postura seria, pero por dentro mi corazón latía a mil por hora. Iba a hablar con el técnico, que era Guillermo Barros Schelotto, un tipo que vi toda la vida por televisión, un ídolo total. Para los colombianos de mi generación, Boca tiene un significado enorme por lo que hicieron Chicho Bermúdez, Óscar Córdoba o el ‘Chicho’ Serna. En las concentraciones iban a saludar Román Riquelme o Palermo. Sentir el respeto de ellos porque sabían que los colombianos somos parte de la historia grande de Boca fue algo increíble”. En Argentina vivió un momento muy dulce, pero también el más complejo de su carrera... “Sin duda. En 2017 estaba empezando a tener continuidad como titular en Boca y venía siendo convocado fijo por Pékerman en las Eliminatorias. Justo un año antes del Mundial de Rusia 2018, me rompí los ligamentos. Esa lesión me costó ocho o nueve meses. En el fútbol argentino todo va muy rápido: te lesionas, contratan a dos o tres en tu posición y cuando vuelves es durísimo recuperar el puesto. Estuve en la lista provisional de 30 jugadores de Colombia para ese Mundial como un reconocimiento a lo que aporté en la eliminatoria, pero no poder ir a Rusia por culpa de la lesión fue el golpe más duro de mi carrera”.

Como hombre de Selección, ¿cómo ve a Colombia?