Estas son las marcas colombianas que se subieron a la fiebre del Mundial con camisetas especiales

La fiebre por el Mundial de 2026 ya comenzó a sentirse en Colombia, incluso antes del pitazo inicial. Pero esta vez no solo se refleja en las conversaciones sobre la Selección Colombia, las apuestas deportivas o la venta de televisores. También está transformando los clósets de miles de personas. Las camisetas inspiradas en el fútbol dejaron de ser una prenda reservada para los días de partido y empezaron a ganar espacio en el vestuario cotidiano, impulsadas por colecciones especiales de marcas nacionales que encontraron en la cita mundialista una oportunidad para conectar con el orgullo, la identidad y la cultura popular. El fenómeno coincide con el regreso de Colombia a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia y con una tendencia global que ha acercado como nunca antes a la moda y al fútbol. Hoy día las camisetas de inspiración deportiva se combinan con jeans anchos, blazers, faldas, accesorios y tenis retro, dando vida a corrientes como el footballcore o blokecore, que han convertido las prendas futboleras en piezas de uso diario. “Las marcas colombianas entendieron que el consumidor ya no quiere solamente la camiseta oficial de una selección o un equipo, sino versiones que conecten con su identidad personal y estética”, explican desde el Laboratorio del Conocimiento de Inexmoda. Le puede interesar: Mundial 2026 dejaría ventas adicionales por $656.000 millones a bares y restaurantes en Colombia

La camiseta dejó de ser exclusiva para los días de partido

Para los expertos, el Mundial representa uno de los pocos eventos capaces de reunir a millones de personas alrededor de una misma conversación, algo que las marcas han sabido aprovechar. Expertos explican que el verdadero reto consiste en sumarse a la tendencia futbolera sin perder la esencia de cada compañía. La apuesta no está en replicar una camiseta de selección, sino en reinterpretar los símbolos del fútbol desde la identidad propia de cada marca. La transformación también responde a un cambio cultural. Lo que antes podía considerarse una prenda reservada para los estadios o las canchas hoy se ha convertido en un símbolo de identidad, nostalgia y pertenencia. La influencia de la estética vintage y el auge de la moda inspirada en los años 80 y 90 han contribuido a que las camisetas futboleras se conviertan en objetos de colección y en piezas clave de los guardarropas contemporáneos. “El fútbol dejó de entenderse únicamente como deporte y empezó a consolidarse como una de las industrias culturales más poderosas del mundo. Hoy dialoga directamente con la música, la moda, el entretenimiento y el streetwear”, agregan desde Inexmoda.

Las marcas paisas encontraron en el Mundial una oportunidad para conectar con la identidad colombiana

Colección de Bohío Playa inspirada en la Selección Colombia. FOTO CORTESÍA

Entre las empresas que decidieron sumarse a la tendencia aparecen varias marcas antioqueñas, que aprovecharon la emoción alrededor de la Selección Colombia para lanzar colecciones inspiradas en el país, la cultura popular y el fútbol. Una de ellas es Bohío Playa. Daniel Velásquez, CEO y fundador de la marca, quien asegura en conversación con EL COLOMBIANO que el fútbol ha estado presente en el ADN de la compañía desde sus inicios. “Bohío desde sus inicios ha sido una marca muy futbolera. Tenemos una comunidad que siempre ha sido fan del fútbol, fan de la idiosincrasia colombiana y de nuestros símbolos”, explica. La colección toma inspiración de escenas cotidianas que hacen parte de la cultura futbolera nacional: los partidos de barrio, las conversaciones en la tienda, las reuniones entre amigos y la cerveza compartida mientras se ve un encuentro de la Selección. De ahí surgen mensajes y parches con expresiones como “Pola y picado” o “Pasito tun tun”. “¿Qué más criollismo que el fútbol? Eso que se vive en las tiendas viendo un partido y hablando de la cotidianidad es lo que quisimos reflejar”, añade Velásquez. Conozca también: Marca colombiana Saeta, en aprietos con la Fifa: le pidieron cambios a camiseta de Haití, a horas del inicio del Mundial Otra de las apuestas más visibles es la de Vélez, que lanzó junto a J Balvin la colección cápsula The Game Blooms. La propuesta mezcla cuero, moda urbana y referencias futboleras inspiradas en la identidad latinoamericana. La colección también incorpora al futbolista Juan Manuel “Titi” Rengifo y busca trasladar la emoción que se vive en las tribunas al vestuario cotidiano.

“Sentimos orgullo por nuestras raíces y por el lugar que nos vio nacer. Representar a nuestro país y a un continente es llevar en alto a nuestra gente y esa manera tan única de vivir el fútbol”, afirma Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de Vélez. A estas propuestas se suman otras marcas paisas como Mishka y Ámbar, que desarrollaron una colección inspirada en el recorrido emocional de un partido de Colombia, desde la expectativa previa hasta la celebración de un gol, así como Vag Complementos y Origen Colombia, que apostaron por diseños tricolores con flores, colores pastel y pañoletas para complementar los atuendos.

Del Quindío a Barranquilla: una tendencia que se expandió por todo el país

La fiebre mundialista no se quedó en Medellín. Marcas de distintas regiones han encontrado formas propias de reinterpretar el fútbol y la colombianidad. La firma Esto es Quindío lanzó una colección inspirada en los años 90, una época en la que figuras como Carlos “El Pibe” Valderrama y René Higuita ayudaron a convertir el fútbol en un fenómeno cultural que trascendía las canchas. Desde Barranquilla, la marca Bandos decidió alejarse de la estética deportiva tradicional para acercarse al streetwear, utilizando algodón pesado, siluetas modernas y una interpretación más urbana de los colores nacionales.

Rockgota, por su parte, volvió a recurrir a elementos representativos de la biodiversidad colombiana. Sus diseños incorporan orquídeas, jaguares, colibríes y capibaras, integrando los colores de la bandera nacional con referencias a la riqueza natural del país. La conversación también inmiscuye a empresas como Agua Bendita, True, Maaji, Sogno, Maglione, Mompossina y Chill, que desde distintos lenguajes han incorporado referencias futboleras, tropicales, retro o artesanales para conectarse con el entusiasmo que genera el torneo.

Grupo Éxito también se subió a la ola mundialista