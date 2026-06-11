Estas son las marcas colombianas que se subieron a la fiebre del Mundial con camisetas especiales

La fiebre por el Mundial de 2026 ya comenzó a sentirse en Colombia, incluso antes del pitazo inicial. Pero esta vez no solo se refleja en las conversaciones sobre la Selección Colombia, las apuestas deportivas o la venta de televisores. También está transformando los clósets de miles de personas.
Las camisetas inspiradas en el fútbol dejaron de ser una prenda reservada para los días de partido y empezaron a ganar espacio en el vestuario cotidiano, impulsadas por colecciones especiales de marcas nacionales que encontraron en la cita mundialista una oportunidad para conectar con el orgullo, la identidad y la cultura popular.
El fenómeno coincide con el regreso de Colombia a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia y con una tendencia global que ha acercado como nunca antes a la moda y al fútbol. Hoy día las camisetas de inspiración deportiva se combinan con jeans anchos, blazers, faldas, accesorios y tenis retro, dando vida a corrientes como el footballcore o blokecore, que han convertido las prendas futboleras en piezas de uso diario.
“Las marcas colombianas entendieron que el consumidor ya no quiere solamente la camiseta oficial de una selección o un equipo, sino versiones que conecten con su identidad personal y estética”, explican desde el Laboratorio del Conocimiento de Inexmoda.
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