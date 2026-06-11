Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Este es Julián Quiñones, el colombo-mexicano que anotó el primer gol del Mundial 2026

El jugador colombiano, nacido en Magüí Payán, pero nacionalizado mexicano, anotó el primer gol del Mundial de Norteamérica 2026 con México vs. Sudáfrica. Es la tercera anotación más rápida en la historia mexicana en mundiales.

  • Julián Quiñones se consagró como el máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 goles, superando en las últimas jornadas a figuras de la talla de Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. Ahora anotó el primer gol del Mundial 2026 con la camiseta de México. FOTO: Getty
    Julián Quiñones se consagró como el máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 goles, superando en las últimas jornadas a figuras de la talla de Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. Ahora anotó el primer gol del Mundial 2026 con la camiseta de México. FOTO: Getty
  • Julian Quiñones en el club Al-Qadsiah. FOTO: Tomada de redes sociales de la Roshn Saudi League @SPL_EN
    Julian Quiñones en el club Al-Qadsiah. FOTO: Tomada de redes sociales de la Roshn Saudi League @SPL_EN
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El Mundial de Norteamérica 2026 empezó con la celebración de un golazo con raíces colombianas. El reloj del Estadio Azteca marcaba el minuto nueve cuando Julián Andrés Quiñones alteró el orden del recinto, generando la euforia de los hinchas, tras marcar el primer gol de la cita orbital que comenzó este jueves 11 de junio.

Le puede interesar: En vivo | México (1) - Sudáfrica (0): El colombiano Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial de Norteamérica

Al empujar el balón contra la red de Sudáfrica, el delantero colombo-mexicano no solo anotó el primer gol de la Copa Mundial de la Fifa 2026, sino que se transformó en el primer futbolista de la Concacaf en abrir el marcador global de una cita mundialista en el siglo XXI.

Además, el gol del colombiano-mexicano se convirtió en el tercero más rápido de la Selección de México en la historia de los mundiales (al minuto 9) y el primer tanto anotado por un colombiano que no juega con el seleccionado tricolor en un Mundial.

De esta manera, el golazo de Quiñones quedó ocupando el segundo lugar en la historia mexicana, solo debajo del gol de Luis Flores, quien convirtió al minuto 3 contra Paraguay en la fase de grupos del Mundial de México 1986; y del que hizo Rafael Márquez, al minuto 6, frente a Argentina en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

El gol que viajó de Magüí Payán al estadio Azteca de México en el Mundial 2026: la historia de Julián Quiñones

El atacante, nacido en el municipio Magüí Payán, departamento de Nariño, el 24 de marzo de 1997, completó así el camino de una decisión deportiva que lo llevó a elegir la camiseta de la Selección de México tras su proceso de nacionalización.

Y es que el impacto del gol de Quiñones en el estreno de México en el Mundial, de locales y ante su gente, coincide con su reciente consagración en la Liga Profesional Saudí durante la temporada 2025-2026.

Con la camiseta del club Al-Qadsiah, equipo que lo adquirió el pasado mes de junio de 2024 por 16 millones de dólares, el delantero finalizó el torneo local como el máximo goleador del certamen con 33 anotaciones.

Julian Quiñones en el club Al-Qadsiah. FOTO: Tomada de redes sociales de la Roshn Saudi League @SPL_EN
Julian Quiñones en el club Al-Qadsiah. FOTO: Tomada de redes sociales de la Roshn Saudi League @SPL_EN

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bajo las órdenes del director técnico Brendan Rodgers, el futbolista superó en las jornadas de cierre a atacantes como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo, rendimiento que incluyó un triplete frente a Al-Ittihad y que derivó en la extensión de su contrato con el equipo de Arabia Saudí hasta el año 2029.

La huella en México y su participación a doble bandera

Antes de su traspaso al balompié asiático, Quiñones construyó un palmarés de seis títulos de liga en el fútbol mexicano. Su trayectoria como profesional inició en Tigres UANL, institución con la que conquistó los torneos Apertura 2016, Clausura 2019 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2020.

Luego se unió a las filas del Atlas FC, donde formó parte del plantel que rompió una sequía de 70 años sin campeonatos al hilvanar el bicampeonato del Apertura 2021 y Clausura 2022. Su última etapa en la Liga MX se desarrolló en el Club América, donde sumó dos nuevos trofeos locales consecutivos a partir de julio de 2023.

A nivel internacional, el atacante registró un paso inicial por las categorías inferiores de la Selección Colombia Sub-20 entre 2017 y 2018, periodo en el que se coronó como el máximo artillero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Tras recibir los documentos de la nacionalidad mexicana, debutó con el combinado norteamericano a finales de 2023 en la Concacaf Nations League con Jaime Lozano como entrenador. Más adelante, integró la plantilla que obtuvo la Copa Oro de la Concacaf 2025 y se afianzó en la estructura ofensiva dirigida por Javier Aguirre.

También le puede interesar: Las selecciones con las nóminas más caras del Mundial 2026: quién lidera y en qué posición está Colombia

Temas recomendados

Selección México
Mundiales de fútbol
colombianos en el exterior
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Colombia
Norteamérica
México
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos