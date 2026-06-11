Ordenan auditoría forense para Savia Salud ante estado crítico tras tres años en manos del Gobierno Nacional

Al momento de su intervención, indicó la Gobernación, Savia tenía deudas por cerca de 500.000 millones de pesos. A la fecha, se estima que alcancen los 2 billones de pesos, lo que demuestra que el salvavidas del Ministerio de Salud no funcionó y, por el contrario, la puso en una situación financiera mucho más crítica y acrecentó el deterioro de la prestación de los servicios.

Los socios de Savia Salud , la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama ordenaron una auditoría forense para esa EPS que les permita conocer su estado real, luego de tres años de intervención por parte del Gobierno Nacional y tras el fallo que le ordenó su devolución a los dueños originales.

La devolución de la EPS Savia Salud a sus socios originales fue ordenada por un juez a finales de abril pasado. Una medida de nulidad y el restablecimiento del derecho interpuesto conjuntamente por la Alcaldía y la Gobernación llevó a que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara que esa intervención fuera suspendida provisionalmente. Ahora, los socios trabajan en la construcción de la hoja de ruta que permitirá recuperar la estabilidad y la confianza en la entidad.

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“Savia Salud es la EPS más importante de Antioquia y el compromiso del gobernador Andrés Julián y de todo el equipo de la Secretaría es que este proceso de devolución a los dueños avance sin ningún inconveniente, en especial para más de 1 millón 500 mil afiliados que se han visto afectados por la prestación de servicios de salud en los últimos años por cuenta de una intervención errática (...) Los socios ordenamos una auditoría forense que nos permitirá conocer la situación real de Savia Salud”, indicó la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez.

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El proceso de empalme entre el Gobierno Nacional y los socios de Savia se realizará hasta, aproximadamente, el 30 de junio próximo.

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