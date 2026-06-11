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Ordenan auditoría forense para Savia Salud ante estado crítico tras tres años en manos del Gobierno Nacional

La determinación fue tomada por los socios originales de la EPS, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

  • Savia Salud tiene cerca de 1.5 millones de afiliados en Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Savia Salud tiene cerca de 1.5 millones de afiliados en Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 3 horas
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Los socios de Savia Salud, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama ordenaron una auditoría forense para esa EPS que les permita conocer su estado real, luego de tres años de intervención por parte del Gobierno Nacional y tras el fallo que le ordenó su devolución a los dueños originales.

Al momento de su intervención, indicó la Gobernación, Savia tenía deudas por cerca de 500.000 millones de pesos. A la fecha, se estima que alcancen los 2 billones de pesos, lo que demuestra que el salvavidas del Ministerio de Salud no funcionó y, por el contrario, la puso en una situación financiera mucho más crítica y acrecentó el deterioro de la prestación de los servicios.

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La devolución de la EPS Savia Salud a sus socios originales fue ordenada por un juez a finales de abril pasado. Una medida de nulidad y el restablecimiento del derecho interpuesto conjuntamente por la Alcaldía y la Gobernación llevó a que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara que esa intervención fuera suspendida provisionalmente. Ahora, los socios trabajan en la construcción de la hoja de ruta que permitirá recuperar la estabilidad y la confianza en la entidad.

Siga leyendo: Piden a Petro que devuelva a Savia Salud si está pensando en acabarla

“Savia Salud es la EPS más importante de Antioquia y el compromiso del gobernador Andrés Julián y de todo el equipo de la Secretaría es que este proceso de devolución a los dueños avance sin ningún inconveniente, en especial para más de 1 millón 500 mil afiliados que se han visto afectados por la prestación de servicios de salud en los últimos años por cuenta de una intervención errática (...) Los socios ordenamos una auditoría forense que nos permitirá conocer la situación real de Savia Salud”, indicó la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez.

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El proceso de empalme entre el Gobierno Nacional y los socios de Savia se realizará hasta, aproximadamente, el 30 de junio próximo.

En contexto: Empalme de Savia Salud irá hasta finales de junio, anunció el alcalde de Medellín

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con Savia Salud durante la intervención del Gobierno Nacional?
Según la información entregada por la Gobernación de Antioquia, cuando Savia Salud fue intervenida registraba deudas cercanas a los 500.000 millones de pesos. Actualmente, se estima que las obligaciones podrían alcanzar los 2 billones de pesos, situación que llevó a sus socios a cuestionar los resultados de la intervención y a solicitar una auditoría especializada.
¿Quiénes son los dueños de Savia Salud que recibirán nuevamente la EPS?
Los propietarios originales de Savia Salud son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. Un fallo judicial ordenó suspender provisionalmente la intervención estatal y avanzar en la devolución de la EPS a estas entidades, que ahora trabajan en una estrategia para recuperar la estabilidad institucional.
¿Cómo afecta la situación de Savia Salud a sus afiliados en Antioquia?
La crisis de Savia Salud impacta directamente a más de 1,5 millones de afiliados que dependen de la EPS para acceder a servicios médicos. Las autoridades departamentales han señalado que uno de los principales objetivos del proceso de devolución es mejorar la prestación de los servicios y recuperar la confianza de los usuarios.

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