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Estados Unidos envía equipo élite de rescate para la atención del terremoto en Colombia

El Departamento de Estado confirmó el envío del equipo DART a Colombia y llegaría en las próximas horas, sumándose a más ayudas internacionales destinadas a la atención del terremoto.

  • El equipo DART de Estados Unidos ya ha estado en tragedias como el terremoto de Haití o el tsunami del Océano Índico. Fotos: Cortesía y Getty Images
    El equipo DART de Estados Unidos ya ha estado en tragedias como el terremoto de Haití o el tsunami del Océano Índico. Fotos: Cortesía y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó el envío a Colombia del Equipo de Respuesta de Asistencia por Desastres (DART) para ayudar en labores de respuesta al terremoto de 7,4 que sacudió al centro y suroccidente del país.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este grupo élite de especialistas llegaría en el transcurso de este martes, 11 de agosto, a territorio colombiano para apoyar las operaciones críticas de socorristas.

Este equipo especial es gestionado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y tiene la misión de coordinar la respuesta humanitaria del país norteamericano ante crisis internacionales.

DART está entrenado para llegar a las zonas afectadas en un plazo de 24 a 48 horas luego de ocurrida la tragedia e identificar las necesidades humanitarias críticas que haya en el lugar, así como integrar equipos urbanos especializados para extraer sobrevivientes en medio de los escombros.

Esta unidad ya ha estado en otras catástrofes como los terremotos de Turquía y Siria en el 2023, el terremoto en México en 2017, el terremoto y tsunami ocurrido en Japón en el 2011, el maremoto del océano Índico del 2004 y el terremoto de Haití en el 2010.

Sin embargo, su experiencia no solo está ligada a desastres naturales. DART también ha sido desplegado en múltiples ocasiones para gestionar el flujo de refugiados en las guerras de Irak, Kosovo, Siria y Ucrania.

Lea también | Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas

Con la confirmación del envío de esta unidad, el Departamento de Estado subrayó que la administración de Donald Trump se ha mantenido en contacto directo con el presidente Abelardo de la Espriella luego del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto.

Así como Estados Unidos, otros gobiernos y organismos internacionales se han solidarizado con Colombia para poder superar su crisis humanitaria. Uno de los que ya confirmó el envío de ayuda fue el presidente Nayib Bukele, de El Salvador.

Desde el país centroamericano partirán dos aviones de carga con 10o toneladas de ayuda humanitaria entre la noche del martes y el día miércoles. “Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, subrayó Bukele.

Igualmente, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció desde Manizales que con ayudas que se han dispuesto por parte del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se ha completado el monto en donaciones de 1.200.000 dólares.

Siga leyendo: Ya van más de $3.800 millones en ayuda internacional para atender la emergencia del terremoto en Colombia

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el equipo DART que Estados Unidos enviará a Colombia?
El DART es un equipo especializado de USAID que coordina la respuesta humanitaria de Estados Unidos ante desastres internacionales. Sus integrantes están capacitados para identificar necesidades críticas y apoyar labores de rescate en zonas afectadas.
¿Qué funciones cumplirá el equipo DART en Colombia?
El DART apoyará la respuesta al terremoto mediante la identificación de necesidades humanitarias críticas y la integración de equipos urbanos especializados para buscar y extraer sobrevivientes que puedan estar atrapados entre los escombros.

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