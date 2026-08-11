¿Cuánto cuestan los vuelos a Cali, Armenia y Pereira tras el terremoto? Estos son los topes

Las aerolíneas anunciaron nuevas medidas para los pasajeros que necesitan viajar hacia o desde Cali, Armenia y Pereira, luego del terremoto que generó afectaciones en diferentes zonas del país y alteraciones en la operación aérea.
LATAM Colombia estableció topes tarifarios para evitar que el incremento de la demanda durante la emergencia eleve de manera considerable el precio de los tiquetes. La medida busca mantener tarifas asequibles para las personas que necesitan movilizarse.
La CEO de LATAM Colombia, Erika Zarante, explicó que los topes establecidos son de $253.000 más impuestos para Cali, $234.000 más impuestos para Armenia y $228.000 más impuestos para Pereira.
La compañía también informó que, desde el inicio de la emergencia, fueron cancelados 49 vuelos en Cali, Armenia y Pereira, afectando a cerca de 7.657 pasajeros, quienes, según la aerolínea, ya fueron protegidos mediante las alternativas disponibles.