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¿Cuánto cuestan los vuelos a Cali, Armenia y Pereira tras el terremoto? Estos son los topes

LATAM fijó topes tarifarios para vuelos hacia y desde Cali, Armenia y Pereira, mientras Avianca y Wingo habilitaron cambios y reembolsos para pasajeros afectados.

  • Las aerolíneas anunciaron topes tarifarios y medidas de flexibilización para pasajeros afectados por las alteraciones ocasionadas por el terremoto. FOTO: LATAM vía X.
    Las aerolíneas anunciaron topes tarifarios y medidas de flexibilización para pasajeros afectados por las alteraciones ocasionadas por el terremoto. FOTO: LATAM vía X.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Las aerolíneas anunciaron nuevas medidas para los pasajeros que necesitan viajar hacia o desde Cali, Armenia y Pereira, luego del terremoto que generó afectaciones en diferentes zonas del país y alteraciones en la operación aérea.

LATAM Colombia estableció topes tarifarios para evitar que el incremento de la demanda durante la emergencia eleve de manera considerable el precio de los tiquetes. La medida busca mantener tarifas asequibles para las personas que necesitan movilizarse.

La CEO de LATAM Colombia, Erika Zarante, explicó que los topes establecidos son de $253.000 más impuestos para Cali, $234.000 más impuestos para Armenia y $228.000 más impuestos para Pereira.

La compañía también informó que, desde el inicio de la emergencia, fueron cancelados 49 vuelos en Cali, Armenia y Pereira, afectando a cerca de 7.657 pasajeros, quienes, según la aerolínea, ya fueron protegidos mediante las alternativas disponibles.

En cuanto a la operación aeroportuaria, el aeropuerto de Pereira permanece cerrado debido a los daños registrados en su infraestructura. Entretanto, los aeropuertos de Cali y Armenia ya se encuentran operativos.

En el caso de Cali, aunque se presentaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica durante la noche anterior, los vuelos continúan con apoyo de la Aeronáutica Civil.

Lea aquí: Clic Air amplía vuelos a Manizales desde Bogotá y Medellín tras terremoto

Los pasajeros de LATAM que tenían vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto cuentan además con alternativas de flexibilización. Pueden modificar la fecha o la ruta sin pagar cargos adicionales o solicitar el reembolso del dinero. Estas condiciones tienen una vigencia de un año.

Avianca también anunció medidas para quienes tenían vuelos nacionales programados entre el 10 y el 11 de agosto. Los viajeros pueden modificar la fecha hasta 15 días después de la inicialmente prevista, solicitar cambios de ruta, extender la vigencia del tiquete o pedir un reembolso, sujeto a disponibilidad y condiciones de la aerolínea. La compañía también implementó techos tarifarios, aunque no informó públicamente sus valores.

Por su parte, Wingo permite a los pasajeros afectados cambiar la fecha sin costo y modificar la ruta, con posibilidad de hacer el nuevo viaje hasta 30 días después. También pueden solicitar el reembolso.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto cuestan los vuelos a Cali, Armenia y Pereira tras el terremoto?
LATAM fijó topes de $253.000 más impuestos para Cali, $234.000 más impuestos para Armenia y $228.000 más impuestos para Pereira, como medida para contener el aumento de precios durante la emergencia.
¿Qué aeropuertos están operando después del terremoto?
Los aeropuertos de Cali y Armenia retomaron operaciones, aunque Cali presentó intermitencias eléctricas. El aeropuerto de Pereira permanece cerrado debido a los daños registrados en su infraestructura.
¿Qué pueden hacer los pasajeros afectados por la cancelación de un vuelo?
Las alternativas dependen de cada aerolínea, pero incluyen cambios de fecha o ruta, reprogramaciones y reembolsos. LATAM, Avianca y Wingo anunciaron medidas especiales para viajeros afectados por la emergencia.

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