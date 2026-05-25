Este es el Summit que quiere destrabar los negocios entre startups y grandes empresas en Medellín

Mientras el mundo empresarial enfrenta mayores barreras para cerrar acuerdos, en Colombia comienza a tomar fuerza un modelo que busca reemplazar las conversaciones eternas por negocios concretos.
Esa es la apuesta de Conexión Summit 2026, un encuentro que en su tercera edición quiere convertir a Medellín en el gran punto de conexión entre startups, corporativos, inversionistas y academia.
El evento, que se realizará el 18 y 19 de agosto en la capital antioqueña, llega con un discurso frente a los formatos tradicionales de emprendimiento, con menos discursos, menos “pitch” y más reuniones enfocadas en resultados.
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La premisa del evento es sentar en la misma mesa a los tomadores de decisión de las empresas más grandes del país con emprendedores que están desarrollando soluciones para transformar industrias.
Según cifras del Foro Económico Mundial, el 43% de los ejecutivos globales considera que hoy es más difícil hacer negocios que hace una década, un escenario que ha endurecido la competencia por capital, clientes y alianzas estratégicas.
En ese contexto, Conexión Summit busca posicionarse como una plataforma para destrabar relaciones empresariales y acelerar procesos de innovación corporativa.