Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se adhiere a la campaña de Iván Cepeda

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo renunció a su aspiración presidencial y anunció su adhesión a la campaña de Iván Cepeda de cara a la recta final previa a la primera vuelta presidencial, en un movimiento con el que el candidato de izquierda busca consolidar apoyos regionales, especialmente en la Costa Caribe.

Durante una declaración conjunta, Caicedo explicó que decidió apartarse de la contienda presidencial para respaldar el proyecto político de Cepeda, argumentando que es la propuesta que más se acerca a las banderas de su partido Fuerza Ciudadana.

“Todos tengamos la oportunidad de progresar. Por ello, nosotros, a fin de cuentas, hemos considerado que nuestra mejor campaña en estos últimos días antes de la primera vuelta es estar al lado de Iván Cepeda”, afirmó el exmandatario.

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Caicedo sostuvo además que la candidatura de Cepeda representa una apuesta por reducir las brechas sociales y garantizar mayores oportunidades para distintos sectores de la población.

“Lo que Iván Cepeda hoy lidera en Colombia es precisamente la propuesta de un país con equidad, con justicia social, con igualdad de oportunidades para todos los sectores de la formación”, agregó.

En el evento, ambos dirigentes firmaron un acuerdo programático mediante el cual varias de las propuestas impulsadas por Caicedo serán incorporadas a la campaña presidencial de Cepeda. Entre ellas estarían iniciativas relacionadas con educación, desarrollo regional y programas sociales que el exgobernador venía promoviendo desde su movimiento Fuerza Ciudadana.

Cepeda celebró públicamente la adhesión y aseguró que la llegada de Caicedo fortalece el objetivo de alcanzar la Presidencia en primera vuelta.

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“Carlos, a partir de este momento, se integra a nuestro proceso político, a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, afirmó el candidato presidencial.

La adhesión ocurre en un momento clave para la campaña, pues aunque Caicedo aparecía en las más recientes encuestas con una intención de voto entre 0,2 % y 0,7 %, distintos analistas consideran que conserva una estructura política sólida en el Magdalena, especialmente en Santa Marta y municipios cercanos, donde Fuerza Ciudadana mantiene una importante influencia electoral.

Esa capacidad política quedó reflejada en las últimas elecciones legislativas, cuando la lista de Fuerza Ciudadana obtuvo más de 114.000 votos al Congreso, una cifra que ahora podría convertirse en un respaldo estratégico para Cepeda en la región Caribe.

La cercanía entre ambos sectores políticos no es nueva. Patricia Caicedo, hermana del exgobernador, ya hace parte del Pacto Histórico y fue elegida senadora en la lista cerrada de esa colectividad.