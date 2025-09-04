Jueza de EE. UU. anula recorte de fondos a Universidad de Harvard ordenado por Trump

Una jueza estadounidense revocó la congelación de fondos impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump a la Universidad Harvard, a la que acusa de antisemitismo y parcialidad.
Le puede interesar: Trump intensifica asedio contra Harvard y Columbia: suspendió visa a estudiantes extranjeros.
“El tribunal revoca y anula” las decisiones de la administración en este sentido, al considerarlas una “violación de la Primera Enmienda” de la Constitución, declaró la jueza federal de Boston Allison Burroughs, en referencia a las órdenes emitidas a partir del 14 de abril de 2025.