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EE.UU. anuncia sanciones contra ministros y servicio de inteligencia cubanos

Estados Unidos sancionó a 11 altos cargos y tres entidades del régimen de Cuba por represión, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

  • Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre la isla comunista. FOTO: Getty y AFP.
    Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre la isla comunista. FOTO: Getty y AFP.
Agencia AFP
hace 1 hora
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Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre la isla comunista.

“He designado a 11 jerarcas del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios del gobierno y figuras militares vinculadas al aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano”, explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Siga leyendo: Estados Unidos busca procesar judicialmente a Raúl Castro a sus 94 años

Entre los sancionados están los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional.

También entran en la lista el viceministro de las Fuerzas Armadas, los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así como la Dirección General de Inteligencia.

Las sanciones impiden a esos funcionarios y entidades entablar ningún tipo de relación económica con una contraparte estadounidense.

“Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano. Se pueden esperar nuevas medidas de sanciones en los próximos días y semanas”, añadió Rubio en su comunicado.

Sometida a un embargo desde 1962, Cuba enfrenta desde enero un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump, que ha desencadenado en una severa crisis energético con masivos y prolongados cortes de electricidad.

Entérese: ¿Huele a tabaco y pacto? Director de la CIA viajó a Cuba para reunirse con autoridades de la isla

A principios de mayo, Trump ya había aprobado un nuevo paquete de sanciones contra La Habana. Washington asegura que la isla representa una amenaza a su seguridad nacional.

En este contexto de tensiones bilaterales, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos.

Ambos países mantienen conversaciones, y Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda de urgencia para la isla en medio de una gravísima crisis económica, pero solo si permite que esa ayuda sea distribuida por la Iglesia católica.

Desde que inició el bloqueo petrolero, Washington sólo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel revindicó este lunes el derecho “legítimo” de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos.

El medio estadounidense Axios afirmó el domingo, citando inteligencia clasificada, que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.

Cuba advierte sobre “baño de sangre” si EEUU la agrede

Cuba advirtió el lunes sobre un “baño de sangre” si Washington llegara a invadir la isla, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana y varios de sus máximos dirigentes, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reivindicó este lunes el derecho de la isla a defenderse, un día después de que el sitio de noticias estadounidense Axios informara que La Habana adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán.

Según el informe, Cuba estaría sopesando utilizarlos contra una base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en el este de la isla, y contra otros objetivos.

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