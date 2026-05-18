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Alex Saab “no tiene nacionalidad venezolana”: Cabello tras deportación hacia EE.UU.

El dirigente oficialista de Venezuela aseguró que el empresario operaba con un falso documento de identidad de ese país.

  • El empresario Alexx Saab es señalado de haber sido el testaferro del dictador Nicolás Maduro. FOTO AFP
    El empresario Alexx Saab es señalado de haber sido el testaferro del dictador Nicolás Maduro. FOTO AFP
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, aseguró este lunes durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que el empresario barranquillero Alex Saab no posee nacionalidad venezolana y que habría utilizado documentación falsa para operar dentro de ese país.

En su intervención, el dirigente chavista sostuvo que Saab es ciudadano colombiano y negó categóricamente que exista algún respaldo legal que lo identifique como venezolano. Según explicó, el empresario habría presentado durante años una cédula de identidad cuya autenticidad fue cuestionada por las autoridades.

Le puede interesar: Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios colombianos.

Cabello, además, afirmó que una revisión exhaustiva realizada en los registros oficiales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería determinó que no existe expediente alguno que valide la supuesta ciudadanía venezolana de Saab. También indicó que el documento presentado reflejaba una fecha de emisión correspondiente al año 2004.

El ministro de Interior y de Justicia señaló que, gracias a esa identificación, Saab logró acceder a diversos procedimientos y beneficios dentro del territorio venezolano. Añadió que la investigación permitió concluir que la documentación carecía de soporte legal dentro del sistema de identificación nacional.

“Se presentó con una célula fraudulenta y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas”, señaló. Fue “deportado” a Estados Unidos “porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela, (fue) la razón fundamental”, añadió Cabello.

“Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, puntualizó.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Durante la conferencia, Cabello defendió la actuación del Estado venezolano frente al caso y argumentó que las medidas tomadas se ajustan a la normativa aplicable a ciudadanos extranjeros en condición irregular. Para respaldar su posición, mostró un ejemplar de la Constitución venezolana y mencionó el artículo 271.

Las declaraciones del dirigente oficialista se producen pocos días después de que Saab fuera enviado a Estados Unidos para enfrentar nuevos procesos judiciales relacionados con presuntos delitos financieros y esquemas de corrupción investigados por autoridades estadounidenses.

El caso ha generado controversia debido a que, durante años, el gobierno de Venezuela defendió públicamente a Saab, impulsó campañas internacionales por su liberación cuando estuvo detenido en Cabo Verde y posteriormente en Estados Unidos yhasta le otorgó funciones dentro de la administración chavista.

Pese a la afirmación de Cabello sobre la inexistencia de una nacionalidad venezolana válida, el funcionario no ofreció explicaciones sobre el uso de pasaportes diplomáticos por parte de Saab ni sobre las designaciones oficiales que recibió dentro del Ejecutivo en años recientes.

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