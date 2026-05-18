Alex Saab “no tiene nacionalidad venezolana”: Cabello tras deportación hacia EE.UU.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, aseguró este lunes durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que el empresario barranquillero Alex Saab no posee nacionalidad venezolana y que habría utilizado documentación falsa para operar dentro de ese país.
En su intervención, el dirigente chavista sostuvo que Saab es ciudadano colombiano y negó categóricamente que exista algún respaldo legal que lo identifique como venezolano. Según explicó, el empresario habría presentado durante años una cédula de identidad cuya autenticidad fue cuestionada por las autoridades.
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Cabello, además, afirmó que una revisión exhaustiva realizada en los registros oficiales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería determinó que no existe expediente alguno que valide la supuesta ciudadanía venezolana de Saab. También indicó que el documento presentado reflejaba una fecha de emisión correspondiente al año 2004.