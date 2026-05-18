Envigado hizo la tarea, venció al Deportes Quindío y es el finalista del Torneo BetPlay

Un golazo de Stiwart Acuña a los 63 minutos, le permitió a Envigado convertirse en el primer finalista en el Torneo BetPlay, y ahora espera su rival para disputar el título.
Los dirigidos por Alberto Suárez, que tuvo que ver el partido desde una cabina, ya que está expulsado y debe aún una fecha, lograron hacer la tarea ya que necesitaba ganar en el Polideportivo Sur.
Envigado formó con Andrés Tovar; Gendry Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Gamboa, Mateo Betancur, Edison López, Juan Aristizábal, Luis Díaz, Jesús Hernández, Stiwart Acuña y Miguel Marulanda.
Desde el primer minuto, el cuadro local, impulsado por el público que llegó en gran cantidad al Polideportivo Sur, empezaron a mostrar su anhelo de ser finalistas.
Quindío que no pudo contar con el arquero Joel Silva, por lesión tuvo en la nómina a Sergio Pabón; Jaminson Sandoval, Martín Payares, Luis Morán, Rodrigo Marín, Santiago Roa, Yosimarc Torres, Javier Reina, Juan Chala, Ronald Angulo y Andrés Carabalí.