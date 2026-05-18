Envigado hizo la tarea, venció al Deportes Quindío y es el finalista del Torneo BetPlay

Un golazo de Stiwart Acuña a los 63 minutos, le permitió a Envigado convertirse en el primer finalista en el Torneo BetPlay, y ahora espera su rival para disputar el título. Los dirigidos por Alberto Suárez, que tuvo que ver el partido desde una cabina, ya que está expulsado y debe aún una fecha, lograron hacer la tarea ya que necesitaba ganar en el Polideportivo Sur. Envigado formó con Andrés Tovar; Gendry Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Gamboa, Mateo Betancur, Edison López, Juan Aristizábal, Luis Díaz, Jesús Hernández, Stiwart Acuña y Miguel Marulanda. Desde el primer minuto, el cuadro local, impulsado por el público que llegó en gran cantidad al Polideportivo Sur, empezaron a mostrar su anhelo de ser finalistas. Quindío que no pudo contar con el arquero Joel Silva, por lesión tuvo en la nómina a Sergio Pabón; Jaminson Sandoval, Martín Payares, Luis Morán, Rodrigo Marín, Santiago Roa, Yosimarc Torres, Javier Reina, Juan Chala, Ronald Angulo y Andrés Carabalí.

Luego de un primer tiempo sin goles, el cuadro naranja salió en la segunda parte con la convicción de aprovechar la velocidad de sus jugadores, para buscar el arco rival y así se dio el gol. En una salida rápida, Stiwart Acuña recibió el pase, enganchó y al quedar sin marca, lanzó un remate cruzado que se fue al ángulo para batir al arquero Pabón, que vio como caía su valla. Ese gol le daba la clasificación a Envigado y de ahí en adelante, aprovecharon las fallas del Quindío para buscar el segundo, que, aunque no se dio, lograron mantener el rival lejos del arco de Tovar. “Esta clasificación se da por que somos un equipo con jugadores de mucha hambre, que quiere darle alegrías a sus familias, a nosotros, a la gente que nos vino a acompañar, y gracias a Dios somos finalistas, nos lo merecemos por todo lo que hemos hecho y corrido para tener esto”, comentó al final Acuña, figura del partido.