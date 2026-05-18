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Envigado hizo la tarea, venció al Deportes Quindío y es el finalista del Torneo BetPlay

El cuadro naranja espera al ganador del Cuadrangular B, que podría ser Real Cartagena o Unión Magdalena.

  • El delantero Stiwart Acuña marcó el tanto de la victoria de Envigado, y el cuadro naranja es el finalista en el torneo de ascenso. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El delantero Stiwart Acuña marcó el tanto de la victoria de Envigado, y el cuadro naranja es el finalista en el torneo de ascenso. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 53 minutos
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Un golazo de Stiwart Acuña a los 63 minutos, le permitió a Envigado convertirse en el primer finalista en el Torneo BetPlay, y ahora espera su rival para disputar el título.

Los dirigidos por Alberto Suárez, que tuvo que ver el partido desde una cabina, ya que está expulsado y debe aún una fecha, lograron hacer la tarea ya que necesitaba ganar en el Polideportivo Sur.

Envigado formó con Andrés Tovar; Gendry Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Gamboa, Mateo Betancur, Edison López, Juan Aristizábal, Luis Díaz, Jesús Hernández, Stiwart Acuña y Miguel Marulanda.

Desde el primer minuto, el cuadro local, impulsado por el público que llegó en gran cantidad al Polideportivo Sur, empezaron a mostrar su anhelo de ser finalistas.

Quindío que no pudo contar con el arquero Joel Silva, por lesión tuvo en la nómina a Sergio Pabón; Jaminson Sandoval, Martín Payares, Luis Morán, Rodrigo Marín, Santiago Roa, Yosimarc Torres, Javier Reina, Juan Chala, Ronald Angulo y Andrés Carabalí.

Luego de un primer tiempo sin goles, el cuadro naranja salió en la segunda parte con la convicción de aprovechar la velocidad de sus jugadores, para buscar el arco rival y así se dio el gol.

En una salida rápida, Stiwart Acuña recibió el pase, enganchó y al quedar sin marca, lanzó un remate cruzado que se fue al ángulo para batir al arquero Pabón, que vio como caía su valla.

Ese gol le daba la clasificación a Envigado y de ahí en adelante, aprovecharon las fallas del Quindío para buscar el segundo, que, aunque no se dio, lograron mantener el rival lejos del arco de Tovar.

“Esta clasificación se da por que somos un equipo con jugadores de mucha hambre, que quiere darle alegrías a sus familias, a nosotros, a la gente que nos vino a acompañar, y gracias a Dios somos finalistas, nos lo merecemos por todo lo que hemos hecho y corrido para tener esto”, comentó al final Acuña, figura del partido.

Envigado supo reaccionar tras arrancar el cuadrangular con derrota y en las siguientes fechas sumaron tres victorias y dos empates para quedarse con el primer lugar y avanzar a la final.

Ahora, Envigado espera por la definición del Grupo B, en el que Real Cartagena y Unión Magdalena definen el clasificado a la final. Si el clasificado es el equipo de la heróica, entonces los naranjas terminaran en casa, si es el Unión Magdalena terminará como visitante.

Quindío por su parte, termina como segundo de la reclasificación, por debajo de Internacional de Palmira, que lo venció en Armenia y ahora con la derrota ante Envigado, se queda fuera de la pelea por volver a la A.

“Muy felices con este equipo, orgulloso de cada uno de los muchachos, hasta ahora no hemos ganado nada, tenemos la final y esperamos poder ganarla, tenemos que seguir concentrados, unidos y con la mentalidad de dejarlo todo en la cancha para buscar el título que nos acerque de nuevo en la primera división”, mencionó Jesús Hernández, delantero de Envigado.

En el actual torneo, Envigado empató con Real Cartagena y perdieron contra Unión Magdalena, pero la mentalidad de los dirigidos por Alberto Suárez, es hacer lo mismo que con Quindío, ganarles para buscar el título.

En lo que va del semestre, Envigado suma 12 victorias, 5 empates y 4 derrotas, con 30 goles a favor y 17 en contra para un rendimiento del 63.4%.

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