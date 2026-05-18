Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, recibió dinero recuperado de un escándalo de corrupción, según The New York Times

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, está en el ojo del huracán tras conocerse una denuncia ética en su contra, la cual se realizó hace más de un año, pero que no había visto la luz. Tras una investigación hecha en el medio The New York Times, por el periodista Tariq Panja para la sección de deportes en Londres, se destapó el escándalo que incluye al máximo mandatario del fútbol sudamericano. La acusación contra Domínguez se hizo de manera interna por una persona que dice tener conocimiento exacto de los pagos. Además, se aseguró que altos mandos de la FIFA tenían conocimiento del asunto desde el 2025, cuando llegó la información a manos del comité de ética de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial.

El paraguayo no solo es presidente de la Conmebol, también ejerce como uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA. El ente regulador global del fútbol respondió sobre la acusación; tampoco lo hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol. Domínguez, por su parte, ha recibido varios comentarios pidiendo una explicación; empero, el dirigente se mantiene en silencio ante la situación. La denuncia dice que él y otro alto mando de la organización (Conmebol) recibieron más de 5 millones de dólares recuperados tras conseguir la devolución de millones de dólares perdidos por corrupción.