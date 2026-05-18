Mindefensa busca recuperar predios ocupados ilegalmente en Melgar y Nilo desde 1954

El Ministerio de Defensa anunció nuevas acciones para recuperar miles de hectáreas de terrenos de la Nación que habrían sido ocupadas ilegalmente en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca, áreas cercanas a la base militar de Tolemaida.
Según las investigaciones oficiales, la problemática se remonta a 1954 y continúa afectando bienes públicos estratégicos del Estado.
De acuerdo con el comunicado emitido por la cartera de Defensa, las investigaciones adelantadas durante los últimos meses permitieron evidenciar la magnitud de las ocupaciones sobre predios que legalmente pertenecen a la Nación.
Las autoridades señalaron que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran ser propietarias de terrenos que, según el Gobierno, son bienes públicos.
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