Mindefensa busca recuperar predios ocupados ilegalmente en Melgar y Nilo desde 1954

El Ministerio de Defensa anunció nuevas acciones para recuperar miles de hectáreas de terrenos de la Nación que habrían sido ocupadas ilegalmente en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca, áreas cercanas a la base militar de Tolemaida. Según las investigaciones oficiales, la problemática se remonta a 1954 y continúa afectando bienes públicos estratégicos del Estado. De acuerdo con el comunicado emitido por la cartera de Defensa, las investigaciones adelantadas durante los últimos meses permitieron evidenciar la magnitud de las ocupaciones sobre predios que legalmente pertenecen a la Nación. Las autoridades señalaron que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran ser propietarias de terrenos que, según el Gobierno, son bienes públicos. Entérese: EXCLUSIVO | Criminal fugado de Kosovo sostuvo reuniones en Colombia para invertir en minería

Entre las ocupaciones identificadas aparecen asentamientos informales, viviendas particulares, condominios y conjuntos residenciales de alto valor construidos dentro de zonas que harían parte de los predios estatales administrados por el Ministerio de Defensa. La entidad recordó que este tipo de bienes son imprescriptibles e inembargables, lo que significa que no pueden pasar a manos privadas y que el Estado tiene la facultad legal de recuperarlos en cualquier momento. Conozca: Audio de criminales “en apoyo” a Cepeda desata contradicciones entre MinDefensa e Inteligencia Para avanzar en ese proceso, el ministerio conformó un equipo multidisciplinario con apoyo técnico y jurídico encargado de identificar y delimitar las áreas ocupadas de manera irregular. Según el informe oficial, ya se realizan estudios especializados para establecer el alcance de las invasiones y las posibles afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas construcciones. Además de las ocupaciones ilegales, las investigaciones también habrían detectado una posible estructura de corrupción relacionada con el manejo de estos predios. El Ministerio de Defensa aseguró que existen indicios sobre decisiones administrativas irregulares que habrían involucrado alcaldías, concejos municipales, oficinas de planeación territorial e incluso algunos integrantes de la fuerza pública.