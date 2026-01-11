Alerta de seguridad | EE. UU. pide salida inmediata de sus ciudadanos en Venezuela por amenaza de grupos armados

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno”, dice en un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

En este sentido, indicaron que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de “no viajar” al país latinoamericano debido al riesgo de “detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.