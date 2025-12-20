x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

EE. UU. interceptó con helicópteros un nuevo buque petrolero frente a las costas de Venezuela en el Caribe

Según medios estadounidenses, una nave identificada como Centuries, se trasladaba con bandera panameña y pertenece a una empresa petrolera con sede en Beijing, tras el bloqueo total de petroleros sancionados.

  • Esta operación cumple la orden del presidente Donald Trump de bloquear totalmente la entrada y salida de petroleros sancionados a Venezuela. FOTO: Gobierno de Estados Unidos
    Esta operación cumple la orden del presidente Donald Trump de bloquear totalmente la entrada y salida de petroleros sancionados a Venezuela. FOTO: Gobierno de Estados Unidos
  • La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington. FOTO: Gobierno de Estados Unidos
    La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington. FOTO: Gobierno de Estados Unidos
Agencia AFP
20 de diciembre de 2025
bookmark

Estados Unidos interceptó un nuevo buque tanquero frente a las costas de Venezuela, según reportes de este sábado 20 de diciembre de varios medios de ese país, en momentos en que Donald Trump acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero.

Le puede interesar: Por primera vez en la historia, una persona en silla de ruedas viajó al espacio en misión de Blue Origin

Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado y a dos personas del sector petrolero de Venezuela, The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.

La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington. FOTO: Gobierno de Estados Unidos
La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington. FOTO: Gobierno de Estados Unidos

CNN reportó que la operación fue apoyada por el ejército de Estados Unidos y ocurrió en aguas internacionales. No estaba claro de inmediato si la embarcación incautada estaba sujeta a sanciones estadounidenses.

Consultados por la AFP, la Guardia Costera estadounidense y el Pentágono se negaron a comentar esta información, y remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de semana un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. En una entrevista difundida el viernes, Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico y ha multiplicado las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre Caracas. Maduro niega las acusaciones en su contra.

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, que, según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, estaba involucrado en el transporte de petróleo venezolano sancionado hacia Irán.

Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.

También le puede interesar: EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso

Temas recomendados

Economía
Petróleo
Internacional
Líderes del mundo
Presidente de Estados Unidos
Política
Geopolítica
Mundo
Videos
Operativos
régimen
Caribe
Norteamérica
Estados Unidos
Venezuela
Costa Caribe
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida