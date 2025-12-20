EE. UU. interceptó con helicópteros un nuevo buque petrolero frente a las costas de Venezuela en el Caribe

Estados Unidos interceptó un nuevo buque tanquero frente a las costas de Venezuela, según reportes de este sábado 20 de diciembre de varios medios de ese país, en momentos en que Donald Trump acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero. Le puede interesar: Por primera vez en la historia, una persona en silla de ruedas viajó al espacio en misión de Blue Origin Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado y a dos personas del sector petrolero de Venezuela, The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.

La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington. FOTO: Gobierno de Estados Unidos

CNN reportó que la operación fue apoyada por el ejército de Estados Unidos y ocurrió en aguas internacionales. No estaba claro de inmediato si la embarcación incautada estaba sujeta a sanciones estadounidenses. Consultados por la AFP, la Guardia Costera estadounidense y el Pentágono se negaron a comentar esta información, y remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de semana un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. En una entrevista difundida el viernes, Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico y ha multiplicado las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre Caracas. Maduro niega las acusaciones en su contra. El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, que, según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, estaba involucrado en el transporte de petróleo venezolano sancionado hacia Irán. Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.