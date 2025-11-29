EE. UU. congela decisiones sobre asilo tras ataque contra guardias nacionales en Washington

Estados Unidos congeló las decisiones relativas al asilo en el país, informaron fuentes oficiales el viernes, como parte del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump tras el ataque contra dos guardias nacionales en Washington atribuido a un ciudadano afgano. Las autoridades acusan al extranjero de disparar el miércoles contra los dos uniformados y provocar la muerte de una de ellos, lo que desató una nueva ofensiva gubernamental contra los migrantes en Estados Unidos. Lea también: Trump prometió suspender “permanentemente” la migración desde países del “tercer mundo” y revisará millones de visados Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el viernes en la noche que su agencia “frenó todas las decisiones de asilo” hasta que el gobierno pueda “garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible”. La declaración de Edlow se produjo un día después que Trump anunciara planes para “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo a Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que el país detuvo temporalmente la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaportes afganos. “Estados Unidos no tiene una prioridad más alta que proteger nuestra nación y a nuestra gente”, dijo.

Controversia en EE. UU.

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las “unidades cero” de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021. Jeanine Pirro, la fiscal federal para Washington, dijo el viernes que el hombre será acusado de asesinato por el ataque.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro. Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas. Wolfe seguía “luchando por su vida”, según Trump. Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.

Tarjetas de residencia

A última hora del jueves, Trump también amenazó con revertir “millones” de admisiones concedidas bajo su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una nueva escalada de su postura antimigratoria. Por separado, el USCIS dijo que volvería a examinar las “green cards” o tarjetas de residencia permanente emitidas a las personas que habían migrado a Estados Unidos desde los 19 países también mencionados por el Departamento de Seguridad Nacional. Más de 1,6 millones de titulares de tarjetas de residencia, aproximadamente el 12% del total de la población residente permanente, nacieron en los países enumerados, según datos de inmigración analizados por la AFP.