Miguel Polo Polo y Laura Gallego, entre los “quemados” en las elecciones a la Cámara

Las elecciones legislativas del 8 de marzo trajeron varias sorpresas en el panorama de la Cámara de Representantes, pues entre los “quemados” apareció el polémico Miguel Polo Polo, quien buscaba reelegirse por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes (curules afro).

El candidato había obtenido su curul en 2022 con el aval del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, con cerca de 40 mil votos, lo que le permitió ocupar una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes de Colombia.

Sin embargo, tras renunciar a esa organización, se inscribió nuevamente para las legislativas de 2026 con el aval del Consejo Comunitario La Gran Vía de los Remedios, con la intención de reelegirse.

Lea también: Exseñorita Antioquia Laura Gallego no aparece registrada como abogada

No obstante, esta organización no obtuvo los votos suficientes para alcanzar una curul. Lo mismo ocurrió con otras candidaturas avaladas por organizaciones como el Partido Ecologista Colombiano, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Limones, Afroemprendimiento, la Fundación Orsuba y Cristianos por Colombia Afros, entre otras.