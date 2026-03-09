Este es el top 5 de los representantes a la Cámara más votados en Antioquia: uno marcó nuevo récord electoral

Las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo consolidaron a varios partidos como algunas de las principales fuerzas políticas en Antioquia. Tal fue el caso del Centro Democrático, que se posicionó como el movimiento más votado para la Cámara de Representantes en el departamento con 742.902 votos, equivalentes al 32,45% del total. Por su parte, el Pacto Histórico obtuvo 394.081 votos (17,21%) y Creemos alcanzó 285.354 votos (12,46%). En Antioquia se eligen 17 representantes a la Cámara, y las curules se asignan mediante el sistema de cifra repartidora, que entrega los escaños a los 17 valores más altos de votación entre las listas. Este mecanismo permite que los partidos con mayor votación obtengan más curules, pero al mismo tiempo garantiza una representación proporcional de otras fuerzas políticas. Le puede interesar: “Debemos dejar atrás este periodo populista”: Luis Guillermo Patiño, candidato a la Cámara

Con base en los resultados, la distribución de curules quedó así:

A pesar de varios pronósticos que daban a Creemos como el partido que lideraría estas elecciones, la colectividad alcanzó a ganar dos curules. En contraste, el Centro Democrático consolidó su dominio político en el departamento al quedarse con siete escaños, la mayor representación entre todas las listas.

Centro Democrático: 7 curules. Pacto Histórico: 3 curules. Creemos: 2 curules. Partido Liberal Colombiano: 2 curules. Partido Conservador Colombiano: 2 curules. Coalición CR-LAU-MSN-OXI: 1 curul. Entérese: Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

El top 5 de los candidatos más votados

Los resultados también dejaron un nuevo récord de votación individual en Antioquia para la Cámara de Representantes. Estos fueron los cinco candidatos con mayor respaldo ciudadano: 1. Andrés Felipe Guerra Hoyos — 114.340 votos (4,99%) – Centro Democrático. 2. José Gregorio Orjuela Pérez — 92.590 votos (4,04%) – Centro Democrático. 3. Camilo Andrés Gómez Mosquera — 72.223 votos (3,15%) – Partido Liberal. 4. Luis Guillermo Patiño Aristizábal — 67.481 votos (2,94%) – Creemos. 5. Melissa Orrego Eusse — 63.846 votos (2,78%) – Centro Democrático. En otras noticias: Cuestionados que llegaron al Congreso: escándalo UNGRD presuntas coimas y enriquecimiento ilícito

Los perfiles de los más votados

1) El candidato más votado fue Andrés Felipe Guerra Hoyos, hijo del dirigente liberal Bernardo Guerra Serna. Tiene 46 años, es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en mercadeo de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en gobierno de la Universidad Eafit. Ha sido diputado de Antioquia y candidato a la Gobernación en 2015. Durante 19 años ha trabajado junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 2019 fue nombrado director del Centro Democrático en Antioquia y recientemente recibió el aval del partido para aspirar a la Gobernación del departamento. 2) En segundo lugar se ubicó José Gregorio Orjuela Pérez, exdiputado de Antioquia que en julio de 2024 salió de la Asamblea tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado debido a inhabilidades. Abogado y especialista en derecho administrativo, ha tenido tres periodos en el Concejo de Rionegro y dos en la Asamblea Departamental. En esta campaña desplegó una fuerte estrategia en el Oriente antioqueño, especialmente en Rionegro. Entre sus propuestas figuran fortalecer la seguridad, reformar el sistema de salud y promover la autonomía fiscal de las regiones.

3) El tercer lugar fue para Camilo Andrés Gómez Mosquera, exconcejal de Envigado y abogado especialista egresado de la Universidad de Envigado. Su familia es originaria de El Santuario, en el Oriente antioqueño, donde ha formado también los pinos de su política. Ha sido profesor universitario durante casi una década y enfocó su campaña en propuestas relacionadas con juventudes, seguridad y reforma al sistema de justicia. 4) En cuarto lugar quedó Luis Guillermo Patiño Aristizábal, exdecano de la Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 30 años de experiencia en el sector educativo. También fue secretario de Educación de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez. Es recordado en distintos barrios de la ciudad por recorrer las calles con megáfono buscando jóvenes desertores del sistema educativo. Además, ha sido una de las principales cabezas programáticas del movimiento Creemos. 5) El quinto puesto lo ocupó Melissa Orrego Eusse, quien ha sido coordinadora del programa ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, directora de comunicaciones en la Alcaldía de Bello y secretaria de Adulto Mayor en ese municipio. Su agenda legislativa se ha enfocado en políticas para personas mayores, mujeres, niños y jóvenes, con énfasis en salud y programas sociales. Entérese: “La seguridad democrática fue herida de muerte”: Melissa Orrego

El caso del Pacto Histórico

El Pacto Histórico compitió con lista cerrada, lo que significa que el elector vota por el partido y no por un candidato individual. En estos casos, el orden previamente definido en la lista determina quién obtiene las curules según la votación total alcanzada. Con tres escaños obtenidos en Antioquia, los principales elegidos de esta colectividad fueron: -Hernán Muriel Pérez. -Luz Verónica Estrada Holguín. -David Alejandro Toro Ramírez.

Participación electoral en Antioquia

En total, 2.409.278 personas votaron en Antioquia para la Cámara de Representantes. De ese total se registraron 2.288.770 votos válidos, de los cuales 2.189.930 fueron para partidos o candidatos y 98.840 correspondieron a voto en blanco. Además, se contabilizaron 71.959 votos nulos y 48.549 votos no marcados, cifras que también reflejan la magnitud de la participación electoral en el departamento.

