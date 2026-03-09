¿Ya no encuentra donde retirar? Casi la mitad de corresponsales bancarios del país está inactivo

Aunque Colombia ha ampliado de forma significativa la red de corresponsales bancarios en las últimas dos décadas, este canal importante para acercar los servicios financieros a la población enfrenta un problema creciente y es la inactividad de muchos de sus puntos.
Según el más reciente informe de Asobancaria, el 46% de los corresponsales bancarios del país no está realizando operaciones, pese a que la red alcanza una cobertura total del territorio nacional.
Actualmente, existen más de 706.000 corresponsales bancarios distribuidos en el 100% de los municipios del país, lo que en teoría debería facilitar el acceso a servicios financieros como retiros, consignaciones o pagos. Sin embargo, el crecimiento del canal no necesariamente se ha traducido en una mayor inclusión financiera.
