¿Ya no encuentra donde retirar? Casi la mitad de corresponsales bancarios del país está inactivo

Aunque Colombia ha ampliado de forma significativa la red de corresponsales bancarios en las últimas dos décadas, este canal importante para acercar los servicios financieros a la población enfrenta un problema creciente y es la inactividad de muchos de sus puntos. Según el más reciente informe de Asobancaria, el 46% de los corresponsales bancarios del país no está realizando operaciones, pese a que la red alcanza una cobertura total del territorio nacional. Actualmente, existen más de 706.000 corresponsales bancarios distribuidos en el 100% de los municipios del país, lo que en teoría debería facilitar el acceso a servicios financieros como retiros, consignaciones o pagos. Sin embargo, el crecimiento del canal no necesariamente se ha traducido en una mayor inclusión financiera. Le puede interesar: Nueva reunión entre banca y Gobierno termina sin acuerdo sobre inversiones forzosas

Un canal que creció, pero enfrenta obstáculos

La figura de corresponsal bancario comenzó a operar en Colombia en 2006 como una estrategia para llevar servicios financieros a zonas donde no existían sucursales. Desde entonces, el crecimiento ha sido acelerado. De acuerdo con cifras de Asobancaria, el número de corresponsales pasó de 1,7 por cada 10.000 adultos en 2008 a 167 en 2024, mientras que los puntos activos aumentaron de 93.000 en 2015 a 380.000 en 2025. Además, las operaciones realizadas a través de estos establecimientos —que incluyen tiendas, droguerías o pequeños comercios autorizados por entidades financieras— superan hoy los $1.000 millones anuales. No obstante, el avance del canal se ha visto limitado por diversos factores. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló que el porcentaje de corresponsales inactivos creció del 20% en 2018 al 46% en 2025, lo que evidencia dificultades estructurales para consolidar este modelo. Entre los principales problemas identificados se encuentran la concentración geográfica de los puntos, fallas de conectividad en zonas apartadas, retos operativos y una oferta de servicios todavía limitada. “A nivel regional, la disponibilidad por cada 10.000 adultos también muestra diferencias significativas. El Llano (130,6), Centro Oriente (124,0) y Centro Sur (115,1) registran las mayores tasas, mientras que el Pacífico (91,0), el Caribe (81,7) y el Eje Cafetero (61,5) presentan las menores”, describe el informe de Asobancaria. “El aumento en cobertura no se traduce necesariamente en más inclusión”, advirtió el gremio en su análisis. Lea más: Suscripción a ChatGPT ya está entre los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

Antioquia, entre los departamentos con más corresponsales

El informe también muestra que la distribución de estos puntos es desigual en el territorio. Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico concentran el mayor número de corresponsales bancarios, lo que refleja el peso económico y poblacional de estas regiones. Sin embargo, la presencia de corresponsales no siempre significa que el servicio esté funcionando de manera efectiva, pues una proporción importante de los puntos en todo el país permanece sin actividad. En contraste, departamentos como Vaupés, Guainía y Amazonas registran las cifras más bajas de corresponsales, lo que evidencia brechas en la cobertura financiera entre regiones.

Brecha entre ciudades y zonas rurales

Otro de los hallazgos del informe es la fuerte concentración de corresponsales en zonas urbanas.

El 71,5% de estos puntos se ubica en ciudades y grandes aglomeraciones, lo que equivale a más de 504.000 corresponsales. En comparación, existen 114.000 en municipios intermedios, 58.700 en zonas rurales y apenas 28.500 en áreas rurales dispersas. Esta distribución revela que, aunque el modelo buscaba precisamente acercar los servicios financieros a territorios apartados, la expansión ha sido mucho más dinámica en las zonas urbanas. De hecho, el crecimiento de corresponsales en áreas rurales, que llegó a aumentar cerca de 60% en 2021, se desaceleró notablemente y en el primer trimestre de 2025 registró incrementos de apenas 6,8% en zonas rurales y 3,4% en rural disperso. Conozca también: ¿Qué pasó con el nuevo 4x1.000? A un año de aprobado, aún no tiene fecha de entrada en vigencia

¿Una red que se acerca a su límite?

El análisis de Asobancaria también advierte que la red podría estar acercándose a un punto de saturación. Después de un crecimiento acelerado entre 2013 y 2014, el canal tuvo una contracción en 2015 y luego se recuperó hasta 2021. Sin embargo, en los últimos años el ritmo de expansión se ha desacelerado de forma sostenida. Esto abre interrogantes sobre la sostenibilidad y efectividad de los corresponsales bancarios como herramienta para impulsar la inclusión financiera en el país.

Colombia lidera en América Latina en número de corresponsales

Otro dato que destaca en el análisis es la posición de Colombia frente a otros países de la región en cuanto a cobertura de corresponsales bancarios. Según cifras de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), recopiladas por Asobancaria, el país cuenta con 109 corresponsales por cada 10.000 habitantes, la cifra más alta de América Latina. La diferencia frente a otras economías de la región es amplia. Por ejemplo, Paraguay y Perú registran cerca de 40 corresponsales por cada 10.000 habitantes, mientras que Guatemala tiene 28, Ecuador 25 y Brasil 24. En el resto de países la cobertura es todavía menor: El Salvador alcanza 14 corresponsales, Honduras 8, mientras que economías como México, República Dominicana y Uruguay tienen apenas cuatro por cada 10.000 habitantes. En los últimos lugares aparecen Bolivia y Panamá, con tres. Este panorama muestra que, aunque Colombia cuenta con una de las redes de corresponsales más extensas de la región, el reto no está únicamente en aumentar el número de puntos, sino en lograr que estos funcionen de manera efectiva y contribuyan realmente a ampliar la inclusión financiera, especialmente en las zonas rurales y apartadas del país.

Inclusión crediticia, otro reto pendiente