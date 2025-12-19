Trump no descarta una guerra con el régimen de Maduro: “Él sabe exactamente lo que quiero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con el régimen venezolano de Nicolás Maduro en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero. “No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”. Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Maduro, en tanto, afirma que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las riquezas naturales del país. En la entrevista, realizada el jueves, Trump también dijo que podría haber más incautaciones de petroleros. Militares estadounidenses tomaron posesión el 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Entérese: Trump designó al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”: estos son sus efectos El objetivo final de Trump respecto a Venezuela se mantiene incierto, en medio de un enorme despliegue naval iniciado en agosto en el Caribe en el marco de una declarada ofensiva antidrogas en la región. Trump acusa a Maduro de liderar el presunto “cartel de los Soles” y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo numerosos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un balance de más de 100 muertos.

Trump también ha dicho en las últimas semanas que pronto iniciará ataques terrestres contra narcotraficantes. Pero estos días, Trump puso el foco en el petróleo de Venezuela, el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Siga leyendo: Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias? El martes ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos. “Se apropiaron de todo nuestro petróleo, hace no mucho tiempo, y lo queremos de vuelta”, reclamó Trump el miércoles.

Bloque de preguntas y respuestas