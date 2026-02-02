Las claves del mejor enero en ventas de vehículos en diez años, ¿efecto de la subida del salario mínimo?

La gente está comprando más carros en Colombia. En enero se matricularon 19.969 nuevos vehículos en el país, una cifra que no se veía para ese mes hace diez años. Pero, ¿qué hay detrás del incremento en ventas de vehículos? La sólida cifra del comercio automotor en enero representó un crecimiento del 38,7% frente al mismo mes de 2025, cuando se vendieron 14.396 unidades. La mayor demanda es una prueba de la recuperación del sector automotor, que luego de la pandemia enfrentó una mala racha por varios meses.

Hay una recuperación del consumo en Colombia

Parte del mejor comportamiento se explica por la recuperación del consumo en los hogares. De hecho, el mercado automotor se consolidó como uno de los principales motores de la recuperación del gasto de los hogares en 2025. Así lo explicó la firma Raddar, especializada en el análisis del consumo, al señalar que la compra de vehículos tuvo un papel determinante en la reactivación del gasto real durante el año. De acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las ventas de vehículos nuevos crecieron 26,5% anual, un desempeño que refleja un renovado interés de los hogares por bienes de alto valor, luego de varios años de compras aplazadas. Solo para tener una idea, en términos reales, el crecimiento anual del gasto fue de 3,56% y a diciembre del año pasado creció 2,02%.

El buen desempeño del sector automotor se dio en un contexto más amplio de recuperación de las compras de bienes durables, como carros y motocicletas. Estos productos habían perdido protagonismo en el gasto de los hogares en años anteriores, pero en 2025 volvieron a ganar espacio dentro del presupuesto familiar.

¿El salario mínimo impulso la compra de vehículos en Colombia?

Raddar considera que el incremento del salario mínimo tuvo un impacto positivo inmediato sobre el poder adquisitivo de los trabajadores formales. Durante 2025, el salario mínimo real aumentó 4,2% en su capacidad de compra, lo que se reflejó en un mayor nivel de consumo. Como resultado, el gasto real de los hogares creció 3,56% al cierre de diciembre, permitiendo que las familias agregaran, en promedio, cuatro productos más a su carrito de mercado frente al año anterior. ¿Pero eso qué tanto incidió en la venta de vehículos? Para Juliana Muñoz, coordinadora comercial de Agenciautos, concecionario de Renault en Antioquia, ese incremento salarial que para este 2026 es de 23,7% sí ha incentivado el consumo de los hogares en general, pero “no es la causa principal” del repunte de las ventas de vehículos el mes pasado. “El mercado ya venía recuperándose”, precisó. Lea también: Gobierno radicó proyecto que tumbaría las plataformas de movilidad y sancionaría incluso a quienes usen el servicio

Con esa lectura coincidió Luis Alfredo Huertas gerente general de Distriquía, concesionario de Kia. El directivo explicó que los incrementos salariales no se reflejan de inmediato, ya que su efecto real comienza a sentirse a partir de febrero, y que, en todo caso, no es una variable determinante en la decisión de compra de un vehículo nuevo. El directivo señaló que los incrementos salariales no se reflejan de inmediato, ya que su efecto real comienza a sentirse a partir de febrero, y que, en todo caso, no es una variable determinante en la decisión de compra de un vehículo nuevo. “El salario mínimo no es un factor clave para la compra de carro nuevo, porque quienes lo devengan generalmente necesitan crédito para acceder a este tipo de bienes”, señaló Huertas. En su concepto, pesan mucho más variables como las tasas de interés, que actualmente muestran una tendencia al alza y podrían ralentizar el mercado, así como la tasa de cambio, que influye en los precios al evitar incrementos, más que en generar reducciones.

Por qué subieron las ventas de vehículos en enero

Por ejemplo, añadió que hubo un arrastre de ventas del año pasado, especialmente de negocios cerrados durante el Salón del Automóvil de Bogotá, realizado en noviembre de 2025. Aunque las ventas en ese evento fueron altas, problemas logísticos en varios puertos del país impidieron que todos los vehículos se entregaran a tiempo. Como resultado, muchas de esas unidades se despacharon en diciembre y terminaron consolidándose en enero, inflando las cifras del primer mes del año. Huertas también destacó que el año comenzó con nuevas estrategias comerciales de las marcas, incluyendo lanzamientos de productos y promociones agresivas, lo que ayudó a dinamizar un mes que tradicionalmente es débil para el sector. Adicional, a diferencia de años anteriores, el puente de Reyes se trasladó a la segunda semana de enero, lo que llevó a que buena parte de los consumidores saliera de vacaciones durante los primeros quince días, ralentizando inicialmente las ventas y entregas.

Ventas de vehículos en Colombia alcanzaron cifras históricas. FOTO COLPRENSA.

Sin embargo, tras el puente festivo, las marcas y concesionarios intensificaron las actividades promocionales y comerciales para cerrar rápidamente el mes. Este esfuerzo coincidió con una tasa de cambio favorable, que redujo la presión para ajustar precios al alza y permitió aprovechar condiciones más estables para concretar negocios.

Un mercado impulsado por la baja del dólar

Para Luis Fernando Ramírez, investigador económico y docente universitario, el buen momento del mercado automotor no es un fenómeno aislado, sino la continuidad de una tendencia que viene desde 2024. “El mercado de vehículos en Colombia conserva la tendencia de crecimiento que viene del año pasado y enero entra con fuerza en ventas frente al mismo mes del año anterior”, señaló. El experto explica que este desempeño responde, en primer lugar, a una demanda represada de años previos, cuando las tasas de interés elevadas limitaron el endeudamiento y postergaron las decisiones de compra.