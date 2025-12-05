x

Donald Trump sorprende con un “Me encanta Colombia” durante el sorteo del Mundial 2026

En declaraciones a Noticias RCN antes del sorteo del Mundial 2026, Donald Trump destacó la magnitud del torneo, prometió facilitar visados para los hinchas y dejó un mensaje que sorprendió a muchos: “Me encanta Colombia”.

  Donald Trump durante el sorteo del la Copa Mundial de Fútbol 2026 habló con medios colombianos. FOTO: GETTY
    Donald Trump durante el sorteo del la Copa Mundial de Fútbol 2026 habló con medios colombianos. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, realizado este viernes 5 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió unas breves declaraciones al canal nacional, Noticias RCN, en las que no solo celebró que su país sea sede mayoritaria del torneo, sino que también dejó un guiño directo a los aficionados colombianos: “Me encanta Colombia”.

Conozca: En vivo | Siga aquí el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Durante el intercambio, Trump destacó el impacto del evento y aseguró que la Copa del Mundo será “más grande de lo que pensábamos”, al subrayar que se están rompiendo récords históricos en ventas de boletería. “Es un honor recibirla”, dijo a RCN.

Consultado sobre su relación con el fútbol, el mandatario respondió entre risas que jugó en su juventud, aunque “no era Ronaldo o Messi”, y añadió que siempre disfrutó del deporte.

¿Qué pasará con la migración durante la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Respecto a la llegada de visitantes al país durante el torneo, Trump afirmó que su administración trabaja en facilitar los trámites migratorios y el proceso de visado. “Vamos a hacer que sea muy fácil para ellos. Va a ser un proceso muy fácil”, aseguró.

¿Qué dijo Trump sobre Colombia?

Antes de despedirse, el periodista de Noticias RCN le pidió enviar un saludo a Colombia. Trump respondió: “¿Hola, es Colombia? Me encanta Colombia. Hola, Colombia”, un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre aficionados en redes sociales.

Entérese: Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026: enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo

