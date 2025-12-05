La mejor chef colombiana en el mundo será candidata al Congreso, ¿quién es?

La polifacética chef Leonor Espinosa, que en 2022 obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo, buscará una curul en el Congreso en 2026.
Lea aquí: El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores
La también escritora y empresaria cartagenera sorprendió este viernes al aparecer como la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes en Bogotá, en línea con la tendencia de los partidos y movimientos de invitar a activistas, influencers, actores y otras figuras públicas a entrar a la contienda política.