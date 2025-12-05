La mejor chef colombiana en el mundo será candidata al Congreso, ¿quién es?

La polifacética chef Leonor Espinosa, que en 2022 obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo, buscará una curul en el Congreso en 2026. Lea aquí: El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores La también escritora y empresaria cartagenera sorprendió este viernes al aparecer como la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes en Bogotá, en línea con la tendencia de los partidos y movimientos de invitar a activistas, influencers, actores y otras figuras públicas a entrar a la contienda política.

La chef Leonor Espinosa. FOTO: Colprensa

Espinosa es la dueña del restaurante Leo, reconocido por su cocina de innovación en la que mezcla ingredientes poco comunes de la biodiversidad colombiana. La chef fue reconocida como mejor mujer chef de América Latina en 2017 y obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo en 2022, según el listado The World’s 50 Best Restaurants que elabora la revista británica Restaurant. Siga leyendo: Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia El más reciente reconocimiento fue el Premio Terrae 2025, entregado en Gran Canaria, España, por su labor en la gastronomía rural y social. En diálogo con Blu Radio, la chef aseguró que, de llegar a la Cámara baja no abandonará su restaurantes y los fogones. Espinosa aclaró que puede seguir siendo “la creativa del restaurante” y que, de hecho, todo lo que realiza en la cocina ya es, de cierta manera, política.

La incursión de Espinosa en la escena política no parece casualidad, pues su primo, Héctor Olimpo Espinosa, fue gobernador de Sucre y ahora aspira a la presidencia por firmas. Además, su prima Karina Espinosa, ocupa un escaño en el Senado. Ambos han ocupado sus cargos bajo el aval del liberalismo. El partido, cuyo líder natural es el expresidente César Gaviria, ya le habría ofrecido el coaval al exgobernador, que entró en la contienda presidencial con la Fuerza de las Regiones, que agrupó a varios exgobernadores, entre ellos Aníbal Gavira –candidato por la coalición–, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas. Le puede interesar: Tensión y heridas: el turbulento cierre de inscripciones al Congreso Para el Senado, el liberalismo tendrá como cabeza de lista el presidente del Congreso, Lidio García, mientras que el número 100 lo tendrá María Paz Gaviria, hija del expresidente Gaviria. Bloque de preguntas y respuestas