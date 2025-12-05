x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La mejor chef colombiana en el mundo será candidata al Congreso, ¿quién es?

La chef será la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes en Bogotá. Es prima de una senadora y un precandidato presidencial.

  • Las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. FOTO: Colprensa
    Las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. FOTO: Colprensa
  • La chef Leonor Espinosa. FOTO: Colprensa
    La chef Leonor Espinosa. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La polifacética chef Leonor Espinosa, que en 2022 obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo, buscará una curul en el Congreso en 2026.

Lea aquí: El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores

La también escritora y empresaria cartagenera sorprendió este viernes al aparecer como la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes en Bogotá, en línea con la tendencia de los partidos y movimientos de invitar a activistas, influencers, actores y otras figuras públicas a entrar a la contienda política.

La chef Leonor Espinosa. FOTO: Colprensa
La chef Leonor Espinosa. FOTO: Colprensa

Espinosa es la dueña del restaurante Leo, reconocido por su cocina de innovación en la que mezcla ingredientes poco comunes de la biodiversidad colombiana. La chef fue reconocida como mejor mujer chef de América Latina en 2017 y obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo en 2022, según el listado The World’s 50 Best Restaurants que elabora la revista británica Restaurant.

Siga leyendo: Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

El más reciente reconocimiento fue el Premio Terrae 2025, entregado en Gran Canaria, España, por su labor en la gastronomía rural y social.

En diálogo con Blu Radio, la chef aseguró que, de llegar a la Cámara baja no abandonará su restaurantes y los fogones. Espinosa aclaró que puede seguir siendo “la creativa del restaurante” y que, de hecho, todo lo que realiza en la cocina ya es, de cierta manera, política.

La incursión de Espinosa en la escena política no parece casualidad, pues su primo, Héctor Olimpo Espinosa, fue gobernador de Sucre y ahora aspira a la presidencia por firmas. Además, su prima Karina Espinosa, ocupa un escaño en el Senado. Ambos han ocupado sus cargos bajo el aval del liberalismo.

El partido, cuyo líder natural es el expresidente César Gaviria, ya le habría ofrecido el coaval al exgobernador, que entró en la contienda presidencial con la Fuerza de las Regiones, que agrupó a varios exgobernadores, entre ellos Aníbal Gavira –candidato por la coalición–, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.

Le puede interesar: Tensión y heridas: el turbulento cierre de inscripciones al Congreso

Para el Senado, el liberalismo tendrá como cabeza de lista el presidente del Congreso, Lidio García, mientras que el número 100 lo tendrá María Paz Gaviria, hija del expresidente Gaviria.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Leonor Espinosa dejará sus restaurantes para hacer política?
No. Afirmó que continuará como directora creativa de su restaurante Leo y que su rol culinario seguirá activo, incluso mientras ejerce funciones legislativas si resulta elegida.
¿Por qué el Partido Liberal la eligió como cabeza de lista?
Por su reconocimiento nacional e internacional, su trayectoria en proyectos sociales y su influencia pública, en línea con la estrategia de atraer figuras con impacto ciudadano.
¿Qué relación tiene Leonor Espinosa con la política?
Hace parte de una familia con amplia trayectoria política: su primo Héctor Olimpo fue gobernador de Sucre y su prima Karina Espinosa es senadora.

Temas recomendados

Gastronomía
Política
Congreso de la República
Cámara de Representantes
Partido Liberal
Restaurantes
cocina
Colombia
Bogotá
César Gaviria
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida