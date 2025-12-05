Esta es la lista definitiva del Centro Democrático al Senado para elecciones del 2026, ¿cómo quedó?

Tras discusiones internas en uno de los partidos más influyentes del país —y quizá el más férreo opositor del gobierno de Gustavo Petro—, el Centro Democrático cerró filas y definió los nombres que integrarán su lista cerrada al Senado. El movimiento confirmó que en el renglón 25 estará el expresidente Álvaro Uribe, un gesto de alto impacto político.

Como ya había anticipado este diario, la lista será encabezada por Andrés Forero, hoy una de las voces más visibles y técnicas de la oposición. Forero llegó a la Cámara con 83.000 votos y antes fue concejal de Bogotá. Tenerlo en el primer lugar no solo le da una ventaja clara para asegurar curul, sino que lo posiciona como la cara visible de la apuesta del partido para este nuevo ciclo político.

En medio de los rifirrafes con el Gobierno y del desgaste natural que ha enfrentado el uribismo en los últimos años, el Centro Democrático busca recomponer fuerzas y recuperar terreno en el Congreso. Para lograrlo, armó una lista que mezcla nombres de alto perfil, nuevas figuras y dirigentes con trayectoria dentro de las bases del partido, en un intento por equilibrar renovación y la experiencia de siempre.

En un comunicado oficial, el director del partido, Gabriel Vallejo, señaló que: “Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”.

Agregó, que tomar esta decisión “se trata de un acto de responsabilidad para enfrentar la crisis institucional, económica y de seguridad que vive el país”.