x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta es la lista definitiva del Centro Democrático al Senado para elecciones del 2026, ¿cómo quedó?

A tan solo tres días que se cierre el plazo para inscribir las listas al Congreso, el Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, dio a conocer oficialmente su listado al Senado. Conozca cuáles son los nombres que ocuparán los 25 renglones.

  • Se decidieron los nombres de los 25 renglones que irán a lista cerrada por el Centro Democrático. Foto: Colprensa/Redes Sociales
    Se decidieron los nombres de los 25 renglones que irán a lista cerrada por el Centro Democrático. Foto: Colprensa/Redes Sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Tras discusiones internas en uno de los partidos más influyentes del país —y quizá el más férreo opositor del gobierno de Gustavo Petro—, el Centro Democrático cerró filas y definió los nombres que integrarán su lista cerrada al Senado. El movimiento confirmó que en el renglón 25 estará el expresidente Álvaro Uribe, un gesto de alto impacto político.

Como ya había anticipado este diario, la lista será encabezada por Andrés Forero, hoy una de las voces más visibles y técnicas de la oposición. Forero llegó a la Cámara con 83.000 votos y antes fue concejal de Bogotá. Tenerlo en el primer lugar no solo le da una ventaja clara para asegurar curul, sino que lo posiciona como la cara visible de la apuesta del partido para este nuevo ciclo político.

En medio de los rifirrafes con el Gobierno y del desgaste natural que ha enfrentado el uribismo en los últimos años, el Centro Democrático busca recomponer fuerzas y recuperar terreno en el Congreso. Para lograrlo, armó una lista que mezcla nombres de alto perfil, nuevas figuras y dirigentes con trayectoria dentro de las bases del partido, en un intento por equilibrar renovación y la experiencia de siempre.

En un comunicado oficial, el director del partido, Gabriel Vallejo, señaló que: “Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”.

Agregó, que tomar esta decisión “se trata de un acto de responsabilidad para enfrentar la crisis institucional, económica y de seguridad que vive el país”.

Los primeros 10

En el segundo lugar, se ubica Rafael Nieto, exviceministro de Justicia y exprecandidato presidencial, quien representa el sector más arraigado del partido. Le sigue Claudia Margarita Zuleta, excandidata a la Gobernación del Cesar e hija del reconocido cantante vallenato y compositor Poncho Zuleta. Esta designación es clave para atraer votantes en la costa, bastión que tiene mucha popularidad petrista.

Los primeros cinco lugares son considerados “de entrada segura”, aunque hasta el momento no se puede asegurar anda. A ellos, le siguen Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, y Julia Correa Nuttin, abogada y opinadora en la Revista Semana, siendo una de las apuestas jóvenes del partido.

La lista también incluye a congresistas con trayectoria como Honorio Henríquez, Christian Garcés, Carlos Meisel, Juan Fernando Espinal y Óscar Villamizar, quienes mantienen la representación regional en departamentos clave como Antioquia, Valle, Magdalena y Santander.

Uno de los movimientos más llamativos es la inclusión de Marelen Castillo en el puesto 20, exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández (Q. E. P. D), quien llega al partido tras su paso por la Cámara. Su presencia envía un mensaje de apertura hacia sectores más de centro e independientes, sin dejar la base de derecha.

En total, la lista está compuesta por 25 nombres, cerrando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien regresa al tarjetón, tras estar por fuera por el proceso jurídico de estos últimos años. Se ve como una estrategia importante para movilizar a las bases de la derecha y darle un cierre de peso político al listado del Centro democrático.

Los 25 nombres

El listado oficial quedó así:

1. Andrés Forero; 2. Rafael Nieto; 3. Claudia Margarita Zuleta; 4. Hernán Cadavid; 5. Julia Correa Nuttin; 6. Carlos Meisel; 7. Christian Garcés; 8. María Clara Posada; 9. Honorio Henríquez; 10. Josué Alirio Barrera; 11. Esteban Quintero; 12. Enrique Cabrales; 13. Óscar Leonardo Villamizar; 14. Juan Fernando Espinal.

15. María Angélica Guerra López; 16. Juan Fernando Caicedo; 17. Zandra Bernal; 18. Lizeth Reina; 19. José Vicente Carreño; 20. Marelen Castillo; 21. Carolina Restrepo Cañaveral; 22. Estefanía Colmenares; 23. Amalia Salgado; 24. Camilo Gaviria; 25. Álvaro Uribe Vélez.

Estas próximas contiendas para Congreso serán determinantes, no solo para exponer el contrapeso contra el gobierno de Gustavo Petro, sino también para ir decantando el panorama electoral presidencial que se sorteará el próximo año.

Lea también: Así se están definiendo las listas al Senado para 2026: pujas internas, vetos silenciosos y las principales sorpresas

Temas recomendados

Congreso de la República
Senado
Centro Democrático
Oposición
Gobierno Nacional
Elecciones 2026
Congreso
Senadores
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
Andrés Forero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida