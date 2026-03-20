Trump descartó un alto al fuego con Irán: “No acuerdas cuando estás aniquilando al rival”

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este viernes 20 de marzo un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.
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“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al rival”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, era la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.