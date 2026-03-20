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Trump descartó un alto al fuego con Irán: “No acuerdas cuando estás aniquilando al rival”

Mientras Trump tachó de “cobardes” a sus aliados de la OTAN, la Casa Blanca prepara el despliegue de los marines para dar un golpe quirúrgico al corazón petrolero de Teherán. “No quiero un alto el fuego”.

  • Con la victoria como único objetivo, el presidente estadounidense intensifica la ofensiva contra Irán y pone la mira en la isla de Jark, punto clave de las exportaciones de Irán. FOTO: Getty y AFP
    Con la victoria como único objetivo, el presidente estadounidense intensifica la ofensiva contra Irán y pone la mira en la isla de Jark, punto clave de las exportaciones de Irán. FOTO: Getty y AFP
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
  • Los destrozos en Irán. FOTO: AFP
    Los destrozos en Irán. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este viernes 20 de marzo un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.

Le puede interesar: Trump le pide al Congreso 200.000 millones de dólares para guerra en Irán: “se necesita dinero para matar a los malos”

“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al rival”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, era la “victoria” y añadió, a propósito de Irán: “Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

Trump cargó antes, a través de su plataforma Truth Social, contra sus aliados “cobardes” de la OTAN por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.

“Sin Estados Unidos, LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está GANADA, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, expresó.

“¡COBARDES, LO RECORDAREMOS!”, añadió. “Ninguna fuerza en la tierra puede derrotar a los marinos estadounidenses ni al ejército estadounidense”, insistió en un acto previo con cadetes de la Marina.

En los últimos tiempos, el presidente estadounidense ha multiplicado las declaraciones contradictorias sobre la duración potencial del conflicto, prometiendo a veces una salida muy cercana y estimando en otras ocasiones que el ejército estadounidense no tenía prisa por concluirlo. Las últimas señales no apuntan a una conclusión rápida.

El ejército estadounidense desplegará de hecho tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al cuerpo de marines, informaron el viernes medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

Estas informaciones aparecen mientras, según Axios, el presidente Trump y su administración contemplan apoderarse de la isla de Jark, desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de obligar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, misión que podría confiarse a los marines.

Los destrozos en Irán. FOTO: AFP
Los destrozos en Irán. FOTO: AFP

Los medios estadounidenses ya habían anunciado la semana pasada otro despliegue en Oriente Medio de tres buques y 2.500 marines, provenientes de Japón.

El ejército estadounidense puede “neutralizar” la isla de Jark, un emplazamiento petrolero neurálgico, “en cualquier momento si el presidente Trump da la orden”, aseguró el viernes Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración transmitida a la AFP.

El Washington Post informó además el miércoles de que el Pentágono deseaba solicitar, por mediación de la Casa Blanca, más de 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.

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