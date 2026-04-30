Luis Díaz, figura en el equipo ideal de la semana de Champions tras su exhibición en París vs. PSG

Pese a la ajustada derrota del Bayern Múnich por 5-4 ante el PSG, la actuación individual del atacante guajiro Luis Fernando Díaz, de 29 años, en el Parque de los Príncipes no pasó desapercibida para la Uefa. Le puede interesar: “Es un campeón”: Marquinhos y Luis Enrique destacaron a Luis Díaz por su actuación ante PSG en Champions El extremo colombiano, figura con el equipo alemán, autor de un golazo y generador de un penalti, fue incluido oficialmente en el equipo ideal de la semana, este jueves 30 de abril, tras los duelos de ida de las semifinales de la Champions League 2025/26.

Luis Fernando Díaz disputando el balón contra Marquinhos. Desde Luis Enrique hasta John Terry, el mundo del fútbol ha elogiado la actuación de Luis Díaz frente al PSG. FOTO: AFP

El reconocimiento de la Uefa: elogios de leyendas y rivales

El desempeño de Lucho, en el que ha sido calificado como el mejor partido del año, le permitió liderar un ataque de ensueño en la distinción continental. Junto a él, sus compañeros de equipo Michael Olise y Dayot Upamecano también integran el listado. Sin embargo, el PSG es el club con mayor presencia, aportando cuatro futbolistas al esquema destacado por la organización. El once de gala de las semifinales de ida quedó conformado por: Raya en la portería; Upamecano, Pubill y Gabriel en la línea defensiva; Olise, Vitinha, Joao Neves y Kvaratskhelia en el mediocampo; Griezmann como enganche, y la dupla ofensiva integrada por Ousmane Dembélé y Luis Díaz.

El impacto del colombiano trascendió las estadísticas. El propio entrenador del PSG, Luis Enrique, destacó públicamente su nivel tras el encuentro. A estas palabras se sumaron las de Marquinhos, capitán del conjunto francés, y John Terry, leyenda del Chelsea, quienes manifestaron su admiración por el rendimiento del guajiro en la capital francesa.

Semifinales abiertas y calendario: todo se define en Alemania

Las dos llaves de esta fase permanecen sin un claro favorito. Mientras que la serie entre Atlético de Madrid y Arsenal se encuentra empatada 1-1, el duelo entre alemanes y franceses dejó una mínima ventaja para los parisinos. La definición de los finalistas se llevará a cabo la próxima semana. El martes 5 de mayo, Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, llave de donde saldrá el otro finalista de la competencia.