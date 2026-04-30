Kenia recibe como un héroe a Sawe, primer atleta en bajar de las dos horas en la Maratón de Londres

Sabastian Sawe, que el pasado domingo se convirtió en Londres en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, fue recibido como un héroe este jueves en su país, Kenia, y elogiado por el presidente William Ruto.
Sawe hizo historia en Londres el domingo al convertirse en el primer atleta en correr un maratón por debajo de las dos horas en condiciones de competición (1:59.30).
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Al recibir al atleta en el palacio presidencial en Nairobi, Ruto calificó la gesta de Sawe como “un momento definitorio en la historia de la resistencia humana”, y la comparó con otros hitos como la llegada del hombre a la Luna.
“Las futuras generaciones recordarán el 26 de abril de 2026 como el día en que un hombre derribó una barrera física y psicológica que durante mucho tiempo se mostró insuperable; y el nombre asociado para siempre a ese momento será Sabastian Sawe”, agregó el presidente en su discurso.