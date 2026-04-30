Trámite en minutos: colombianos en España ya pueden obtener su registro civil en línea

Desde este momento, los colombianos que residen en Madrid, Barcelona y Valencia pueden tramitar y obtener en tiempo real sus registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción directamente en los consulados de Colombia, gracias a la implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRC Web).

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que esta herramienta tecnológica transforma por completo la forma en que se gestionan estos documentos en el exterior, al permitir que la información se registre de manera inmediata en las bases de datos oficiales, sin depender de procesos manuales o envíos posteriores.

Antes de esta implementación, los registros civiles elaborados en consulados debían ser enviados en archivos comprimidos a Colombia para su revisión, validación e indexación, un proceso que podía tardar días o incluso semanas. Ahora, con el SRC Web, los datos se cargan directamente en línea, lo que elimina intermediarios y reduce los tiempos de espera a minutos u horas.

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“Un proceso que antes duraba semanas, ahora se redujo tanto que te lo podemos contar en un par de minutos”, señaló la Registraduría al explicar el impacto del sistema. La entidad también destacó que los registros civiles de colombianos en el exterior “se integraban en tiempo real a nuestras bases de datos”, pero antes requerían un procesamiento posterior que generaba demoras en la expedición de documentos.