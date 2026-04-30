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Trámite en minutos: colombianos en España ya pueden obtener su registro civil en línea

Colombianos en España, Miami y Venezuela ya pueden obtener en tiempo real sus registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción en los consulados de Colombia.

  • En España se han realizado más de 6.900 registros civiles en consulados colombianos en los últimos dos años. Foto: Registraduría / Magnific
    En España se han realizado más de 6.900 registros civiles en consulados colombianos en los últimos dos años. Foto: Registraduría / Magnific
Saray González Toro
Saray González Toro
30 de abril de 2026
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Desde este momento, los colombianos que residen en Madrid, Barcelona y Valencia pueden tramitar y obtener en tiempo real sus registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción directamente en los consulados de Colombia, gracias a la implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRC Web).

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que esta herramienta tecnológica transforma por completo la forma en que se gestionan estos documentos en el exterior, al permitir que la información se registre de manera inmediata en las bases de datos oficiales, sin depender de procesos manuales o envíos posteriores.

Antes de esta implementación, los registros civiles elaborados en consulados debían ser enviados en archivos comprimidos a Colombia para su revisión, validación e indexación, un proceso que podía tardar días o incluso semanas. Ahora, con el SRC Web, los datos se cargan directamente en línea, lo que elimina intermediarios y reduce los tiempos de espera a minutos u horas.

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Un proceso que antes duraba semanas, ahora se redujo tanto que te lo podemos contar en un par de minutos”, señaló la Registraduría al explicar el impacto del sistema. La entidad también destacó que los registros civiles de colombianos en el exterior “se integraban en tiempo real a nuestras bases de datos”, pero antes requerían un procesamiento posterior que generaba demoras en la expedición de documentos.

El sistema ya está operando en España, donde hay una alta demanda de trámites consulares. En los últimos dos años y medio se han realizado más de 6.900 registros civiles en estos consulados, lo que refleja la necesidad de soluciones más ágiles para la comunidad migrante.

La Registraduría indicó que esta modernización no solo agiliza la expedición de registros civiles, sino que también mejora el acceso a documentos de identificación como la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad, al contar con información actualizada en tiempo real.

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El SRC Web también ha sido implementado en otros puntos estratégicos como Miami (Estados Unidos) y San Antonio del Táchira (Venezuela), donde ya ha demostrado mejoras en eficiencia, seguridad y tiempos de respuesta.

Esto se traduce en un gran beneficio para quienes necesitan realizar trámites más rápidos, con mayor seguridad de la información y acceso ágil a documentos”, destacó la entidad, al subrayar que ahora los ciudadanos pueden acceder a sus documentos en cuestión de horas, sin los largos tiempos de espera del sistema tradicional.

Con este avance, la Registraduría busca consolidar un modelo de atención consular digital, conectado en tiempo real con las bases de datos en Colombia y enfocado en facilitar los trámites para los connacionales en el exterior.

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