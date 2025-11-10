La renuncia del director no fue suficiente: Trump amenazó a la BBC con millonaria demanda por discurso que fue manipulado

Donald Trump amenazó a la radiotelevisión pública británica BBC con una demanda por 1.000 millones de dólares por un montaje engañoso de un discurso suyo del día del asalto al Capitolio en Washington en 2021, indicó este lunes a la AFP una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense. La fuente, que no quiso revelar su identidad, confirmó una información de Fox News según la cual Trump envió una carta a cadena británica en la que le dio hasta el viernes para retirar la emisión y retractarse. Lea aquí: ¿Cómo el mundo puede lidiar con Donald Trump? Un portavoz del equipo legal de Trump confirmó que se había enviado una carta a la BBC y acusó a la compañía de haber “difamado” a Trump, pero no dio más detalles. “La BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales”, dijo el portavoz en un comunicado a la AFP.

“El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas”, agregó. La BBC, por su parte, confirmó la recepción de la demanda de Trump. “Examinaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”, señaló un portavoz de la cadena.

La justicia de Estados Unidos condenó este jueves a Joe Biggs, uno de los líderes de los llamados Proud Boys a 17 años de cárcel por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Foto: Getty

Debido a esta controversia, el director general de la cadena, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, anunciaron su renuncia el domingo. El grupo audiovisual se disculpó este lunes, reconociendo un “error de juicio”. El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló que “apoya una BBC fuerte e independiente”, que desempeña “un papel vital en la era de la desinformación”, pero le exigió “mantener una alta calidad” y “corregir sus errores rápidamente”.

¿Qué pasó entre el presidente Donald Trump y la BBC?

El caso, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el martes 4 de noviembre, se basa en un documental del famoso programa informativo Panorama de BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024. Siga leyendo: Las veces en que los cruces entre Trump y Petro en redes sociales pusieron en jaque la diplomacia entre Colombia y EE. UU. La BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parece decir a sus seguidores que va a caminar con ellos hacia el Capitolio para “luchar como demonios”. En su frase completa, el presidente, entonces derrotado en las urnas por Joe Biden, dice: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso”. La expresión “luchar como demonios” corresponde a otro momento del discurso.

Trump había denunciado el domingo a los “periodistas corruptos” e “inmorales” de BBC en su red Truth Social. La cadena se disculpó este lunes a través de Samir Shah, presidente del grupo audiovisual, quien envió una carta a la presidenta del comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes, Caroline Dinenage. “Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, señaló Shah. Puede leer: Trump califica de “fraude total” la investigación del asalto al Capitolio El caso del discurso de Trump se suma a otras acusaciones de parcialidad contra la cadena británica. En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por “haber infringido las normas de emisión” en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamás. BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174,50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22,8 millones de hogares, lo que equivale a 3.800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

Bloque de preguntas y respuestas