Contraloría alertó sobre irregularidades en contratos de Juliana Guerrero con la UIS de Santander

Juliana Guerrero ha estado en el centro de varias polémica en el país por sus vínculos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su relación con el escándalo de la Fundación Universitaria San José, investigada por la expedición de títulos falsos. Ahora, su nombre volvió a generar cuestionamientos tras conocerse unos contratos suscritos con la Universidad Industrial de Santander para apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
La Contraloría General de Santander habría sido la encargada de publicar el informe final tras la denuncia del medio independiente Metropolitano, en el que se advertía sobre posibles irregularidades en dos contratos firmados en 2023 y 2024 entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
Los contratos habrían estado enmarcados en un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior —entidad a la cual Guerrero ha tenido cercanía—, cuyo objetivo era prestar apoyo técnico y operativo a un programa nacional de fortalecimiento de la convivencia ciudadana y prevención de conflictos.
La Contraloría señaló que, aunque los contratos con Juliana Guerrero fueron legales y están documentados, no hay evidencias objetivas que prueben que las actividades pactadas hayan sido ejecutadas.