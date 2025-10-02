Trump avisó al Congreso que EE. UU. está en “conflicto armado” con carteles de droga, ¿cómo afecta al régimen venezolano?

Hay máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas semanas, pero en días recientes se ha exacerbado. Hay dos hechos de las últimas horas que alimentan la idea de que algo puede pasar respecto al régimen venezolano liderado por el dictador Nicolás Maduro; los rumores y las versiones que circulan son muchas, pero los hechos indican que este jueves hubo presencia de aviones de combate de EE. UU. en costas venezolanas y fue calificado por la dictadura como “una provocación y una amenaza”.
El segundo hecho es que la Casa Blanca, en un memorándum confidencial firmado por Donald Trump que fue revelado por The New York Times, se especifica que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles de la droga que su administración ha declarado organizaciones terroristas, y los traficantes de esos grupos son “combatientes ilegales”.