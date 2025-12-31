La justicia le respiró al cuello al exalcalde Daniel Quintero durante 2025; ¿qué sigue para 2026?

Un total de 51 imputaciones —la gran mayoría a funcionarios de la anterior administración de Medellín y las demás a personas que se relacionaron con ellos— más dos encarcelados y el propio Daniel Quintero acusado ante un juez penal, son signos de la solidez de los procesos por la presunta corrupción que operó dentro de la alcaldía pasada.
Quintero aparentaba permanecer al margen de la gran cantidad de denuncias de presuntos malos manejos que pulularon en el periodo en que ocupó la alcaldía de Medellín; cuando surgía algún caso concreto contra un subalterno suyo jamás hizo siquiera un pronunciamiento que indicara voluntad de investigar por si se tratara de alguna “manzana podrida” en su redil.
También esquivó los señalamientos contundentes contra su hermano, Miguel Quintero, quien según testimonios habría maquinado una organización para el cobro de coimas a cambio de contratos.