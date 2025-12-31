Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

Hablar del incremento del salario mínimo no es solo discutir presiones inflacionarias o costos laborales. También implica reconocer un efecto positivo directo: el aumento de ciertas pensiones.
Para la población mayor o en condición de discapacidad, la mesada no es únicamente un ingreso mensual; es un reconocimiento a décadas de trabajo y, en la etapa más vulnerable de la vida, una verdadera “almohadilla” que respalda necesidades básicas y dignifica el esfuerzo realizado.
Uno de los puntos más sensibles está en el sistema pensional. Más de un millón de personas reciben pensiones atadas al salario mínimo, lo que implica que deberán recibir un 23,7% más a partir de 2026.
Las pensiones públicas, incluidas las del Ejército, están fijadas en salarios mínimos. Eso obliga al Estado a desembolsar recursos adicionales de manera automática. Solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de 4 billones de pesos, según cálculos de Kevin Hartmann, experto en pensiones, para Caracol Radio.
El experto agregó otro dato clave: en el régimen privado, el aumento del mínimo también eleva el capital necesario para autofinanciar una pensión.
“Hoy, un hombre de 62 años necesita cerca de 420 millones de pesos; desde enero esa cifra subirá a 535 millones”.