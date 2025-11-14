Trump acusó a los demócratas de montar una “farsa” en su contra con el caso Epstein y pidió investigación federal

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este viernes 14 de noviembre a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton.
“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.