Diosdado Cabello volvió a la red social X criticando a Petro por decir “barbaridades” sin pruebas

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello reapareció este martes 13 de enero en la red social X, que está bloqueada desde 2024 en Venezuela por orden del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, como protesta a los cuestionamientos a su reelección ese año.
Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude. Cabello, ministro venezolano, criticó abiertamente al presidente Gustavo Petro por declaraciones recientes en esta misma red social (X, antes Twitter).
Cabello aseguró este martes que el presidente colombiano siempre sale a decir “barbaridades” sin verificar la información en la que se basa. Esto, al referirse públicamente sobre las causas del incendio ocurrido la madrugada del 24 de diciembre en una fábrica ubicada en el estado Zulia.