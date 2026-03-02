x

Tesla entró al top 20 en Colombia y acelera el boom de los carros eléctricos, con el 11,6% del segmento

Tesla ya aparece en el ranking de las marcas más vendidas en Colombia, mientras el segmento eléctrico sigue en expansión.

    Tesla ya aparece en el ranking de las marcas más vendidas en Colombia mientras el segmento eléctrico sigue en expansión. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia arrancó 2026 con el acelerador a fondo, y Tesla ya empieza a figurar entre las marcas más vendidas del país.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por Fenalco y la Andi, las ventas de vehículos eléctricos en febrero alcanzaron 2.508 unidades, frente a 1.095 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 129%.

Tesla ya aparece en el top 20 de marcas más vendidas en Colombia, consolidando su entrada en el mercado nacional y fortaleciendo el dinamismo del segmento eléctrico.

El eléctrico gana terreno

Entre enero y febrero de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos sumaron 4.266 unidades, lo que representa un crecimiento del 107% frente al mismo periodo del año anterior.

El impulso no viene solo. Otras marcas como BYD, Kia, Hyundai y Renault también están jalonando el mercado con una oferta cada vez más amplia y competitiva.

Mientras tanto, el segmento híbrido mantiene un volumen superior: en el mismo periodo acumula 12.131 unidades matriculadas.

Tesla gana participación

La presencia de Tesla dentro del ranking general de marcas refleja un cambio en las preferencias del consumidor colombiano, que comienza a incorporar con mayor fuerza tecnologías limpias en sus decisiones de compra.

El crecimiento del segmento eléctrico no solo responde a la llegada de nuevos modelos, sino también a una mayor conciencia ambiental, incentivos tributarios y una infraestructura de carga que empieza a expandirse en las principales ciudades del país.

El mercado automotor colombiano registró en febrero un total de 25.548 matrículas, lo que representó un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, mostrando una recuperación general del sector, pero con un protagonismo cada vez más marcado de la movilidad eléctrica.

Si la tendencia se mantiene, 2026 podría convertirse en el año de consolidación definitiva del vehículo eléctrico en Colombia con Tesla como uno de los nuevos actores clave del mercado.

