Tesla entró al top 20 en Colombia y acelera el boom de los carros eléctricos, con el 11,6% del segmento

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia arrancó 2026 con el acelerador a fondo, y Tesla ya empieza a figurar entre las marcas más vendidas del país.
De acuerdo con el más reciente informe presentado por Fenalco y la Andi, las ventas de vehículos eléctricos en febrero alcanzaron 2.508 unidades, frente a 1.095 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 129%.
Tesla ya aparece en el top 20 de marcas más vendidas en Colombia, consolidando su entrada en el mercado nacional y fortaleciendo el dinamismo del segmento eléctrico.