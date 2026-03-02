Wingo estrenó ruta Medellín–Caracas y fortalece la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela

La aerolínea Wingo inició el fin de semana la operación de la ruta Medellín–Caracas, como parte de su apuesta por contribuir a una conectividad cada vez más sólida entre Colombia y Venezuela.

“Con esta apertura, Wingo se consolida como la única aerolínea colombiana con conexión directa a Caracas desde dos ciudades del país, sumando Medellín a la ruta que ya opera entre Bogotá y Caracas”, se destacó en un comunicado de la línea aérea. La aerolínea resaltó que fue la primera compañía colombiana en reactivar su operación hacia Venezuela en 2026, al retomar los vuelos directos Bogotá–Caracas desde el 16 de enero, reafirmando su compromiso con el mercado binacional.

Conectividad que se traduce en más reencuentros y oportunidades

Entre enero de 2025 y enero de 2026, Wingo transportó 91.000 pasajeros en sus rutas Bogotá–Caracas y Medellín–Caracas, y para este año proyecta movilizar un 30% más, alcanzando 114.000 pasajeros.

“Más allá de las cifras, este crecimiento representa nuestra apuesta por sostener una conectividad accesible, con un modelo low cost que combina precios competitivos, flexibilidad y una experiencia confiable, para que más personas puedan reencontrarse, hacer negocios y mantenerse conectadas entre Colombia y Venezuela”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de planificación de Wingo. En la ruta Medellín – Caracas, la aerolínea operará 3 frecuencias semanales, los domingos, martes y viernes, en horario diurno. Adicionalmente, a partir de abril, Wingo dispondrá de un vuelo diario desde Bogotá hacia Caracas.