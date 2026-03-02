Video | Fuego amigo: Kuwait derriba por error tres cazas F-15 de EE. UU. en plena escalada con Irán

En un episodio que agrava la tensión en Oriente Próximo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que las defensas aéreas de Kuwait derribaron accidentalmente tres cazas F-15E Strike Eagle estadounidenses.
El suceso tuvo lugar durante una jornada de intensos combates defensivos contra un ataque iraní coordinado que incluyó el uso de aviones, misiles balísticos y drones.
En medio de este entorno complejo, las defensas kuwaitíes confundieron los cazas aliados con amenazas enemigas y abrieron fuego.