EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

Entre los 20 agentes que rodearon la camioneta de “Medio Labio” en aquella fría noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, había un par diferentes a los demás. Cubrían el rostro con pasamontañas, su acento no era de estas tierras y los emblemas del uniforme distaban de los de la Policía colombiana. Guardia Civil – UCO, decían sus chalecos.
Mientras uno tomaba fotos, el otro esperó a que los colombianos le leyeran sus derechos, lo tomó del brazo izquierdo y lo metió a la camioneta oficial. En ese momento Jhon Henry González Herrera supo que su arresto había sido coordinado desde Europa.
Los agentes misteriosos eran de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una institución castrense de España, para la cual su detención era una prioridad. ¿Por qué?
EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo al expediente de una investigación de alcance transnacional que reveló el entramado de las rutas de narcotráfico y lavado de activos del Clan del Golfo entre Colombia y el Viejo Continente. El origen de la historia es digno de una película de espías.