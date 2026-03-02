Paro de maestros en Antioquia: IPS asegura que no ha suspendido atención a docentes

Una de las principales instituciones prestadoras de salud a los maestros le salió al paso a las críticas y sostuvo que no ha suspendido la prestación de servicios al magisterio.
El pronunciamiento se produjo a propósito del paro de maestros realizado en Antioquia el pasado 24 de febrero, en el que varias organizaciones que los agrupan denunciaron que su atención está en crisis y que los docentes tendrían a la deriva sus tratamientos médicos y la prestación de múltiples servicios.
La IPS que se pronunció es Sumimedical, que tiene más de 82.000 docentes beneficiarios y una importante red de atención en los diferentes municipios de Antioquia.
La organización arrancó sosteniendo que, a pesar de los traumatismos en el sistema de salud, no ha tomado la decisión de suspender el servicio ni interrumpir los tratamientos que ya vienen en curso con los docentes.
Si bien la IPS no negó traumatismos en la atención, atribuyó los mismos a ajustes en las programaciones que han tenido que realizarse.