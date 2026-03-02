Paro de maestros en Antioquia: IPS asegura que no ha suspendido atención a docentes

Una de las principales instituciones prestadoras de salud a los maestros le salió al paso a las críticas y sostuvo que no ha suspendido la prestación de servicios al magisterio. El pronunciamiento se produjo a propósito del paro de maestros realizado en Antioquia el pasado 24 de febrero, en el que varias organizaciones que los agrupan denunciaron que su atención está en crisis y que los docentes tendrían a la deriva sus tratamientos médicos y la prestación de múltiples servicios. En contexto: Maestros de Antioquia van a paro de 72 horas por los problemas del sistema de salud que creó Petro La IPS que se pronunció es Sumimedical, que tiene más de 82.000 docentes beneficiarios y una importante red de atención en los diferentes municipios de Antioquia. La organización arrancó sosteniendo que, a pesar de los traumatismos en el sistema de salud, no ha tomado la decisión de suspender el servicio ni interrumpir los tratamientos que ya vienen en curso con los docentes. Si bien la IPS no negó traumatismos en la atención, atribuyó los mismos a ajustes en las programaciones que han tenido que realizarse.

“En los últimos días, algunos servicios especializados han requerido procesos de coordinación previa propios del modelo de atención vigente. Estos procesos hacen parte de la articulación entre los actores del sistema y pueden generar ajustes en la programación, sin que ello implique suspensión de la atención ni vulneración del derecho a la salud de los usuarios”, dijo la entidad. A renglón seguido, Sumimedical también señaló que la atención primaria de sus usuarios del magisterio no está reglada por un contrato de modalidad de evento, sino por uno de modalidad de cápita, con el que se estaría cubriendo el servicio en la mayor parte del departamento. Le puede interesar: Diálogo entre docentes de Antioquia y el Fomag en Bogotá quedó en “punto muerto” Señalaron igualmente estar pidiendo de forma reiterada que esa prestación de los servicios se normalice, insistiendo en que ellos únicamente son un prestador y el modelo de salud no es algo en lo que ellos puedan influir. ”Sumimedical es una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) con un rol asistencial dentro del sistema. No define el modelo de salud del magisterio ni las condiciones de contratación. Su función es prestar servicios de salud conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por el Fomag, entidad responsable de organizar la red, autorizar servicios y garantizar la continuidad de la atención”, añadió.