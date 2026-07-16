Diosdado Cabello: cómo pasó de ser buscado por EE. UU. a colaborar con Washington

Hasta hace unos meses, Diosdado Cabello era uno de los rostros más visibles del chavismo y uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Sobre él pesa una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, además de acusaciones por presunto narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Según un reportaje publicado por The New York Times, el actual ministro del Interior venezolano se ha convertido en una pieza clave dentro del nuevo escenario político que surgió tras la caída de Nicolás Maduro, incluso colaborando de manera directa con funcionarios del gobierno estadounidense, el mismo que durante años impulsó sanciones y procesos judiciales en su contra.
El cambio quedó en evidencia durante las últimas semanas, cuando diplomáticos y altos mandos militares de Estados Unidos fueron vistos compartiendo reuniones y actos públicos con Cabello, en medio de las labores de atención por los dos terremotos que golpearon a Venezuela.