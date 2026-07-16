Gobernador de Antioquia denunció que disidencias modificaron drones para ataques en Briceño

Drones que se consiguen en el mercado, con adaptaciones para poder lanzar granadas de mortero con mayor certeza, serían los que están usando las disidencias de las Farc en contra del Clan del Golfo y de los habitantes en los territorios en los que se están presentando las confrontaciones armadas. Así lo denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que el dispositivo hallado tras el ataque en el corregimiento Las Auras, municipio de Briceño, se encontró uno de estos dispositivos, el cual originalmente es usado para la entrega de cargas pesadas y labores agrícolas.

Sin embargo, este grupo armado le hizo adaptaciones en sus dispositivos de carga para que puedan lanzar los artefactos explosivos, garantizando una mayor precisión a la hora de cometer sus ofensivas. “Antioqueños, un dron como este, del ‘Calarcá’ de las Farc, hirió a un civil y provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas en el corregimiento Las Auras, Briceño, Norte de Antioquia. Un explosivo lanzado por este dron cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo la vida de la población civil”, señaló Rendón. Entérese: Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia La denuncia del mandatario daría cuenta de los esfuerzos de este grupo armado por perfeccionar la técnica de ataques mediante estas aeronaves no tripuladas, la cual se desarrolla en distintas regiones del país. Según fuentes de inteligencia, la idea de estos grupos armados es encontrar soportes más estables que les permitan lanzar las granadas de mortero, evitando que estas se desvíen del objetivo y que terminen afectando a personas a quienes no irían dirigidos los ataques.

Los dispositivos más utilizados para esta finalidad son aquellos que pueden cargar hasta 10 kilos. Se estima que una granada de mortero puede pesar entre 242 y 4.550 gramos, de acuerdo con las referencias entregadas por la Industria Militar de Colombia (Indumil). Le puede interesar: Drones con explosivos y campesinos señalados: así desplazaron a 349 personas en el Nordeste antioqueño Con estos elementos no solo hacen sobrevuelos para perpetrar los ataques, sino que también los usan para realizar vigilancia en los territorios, tanto de día como de noche, aprovechando la tecnología que manejan en sus cámaras. Las referencias de drones conocidas para estos ataques, como el encontrado por las autoridades tras el hecho en el corregimiento Las Auras del pasado lunes festivo, se estima que pueden estar entre los 800 y los 2.500 dólares (entre los 3 millones y los 10 millones de pesos). El valor de los soportes varía de acuerdo con su tecnología y estabilidad, pero pueden superar los 200.000 pesos.

En cuanto al ataque ocurrido en Briceño, las autoridades investigan si este hecho es atribuido al frente 5 de las disidencias de las Farc, una estructura creada por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, para que sea manejada por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, según fuentes de inteligencia. Esta facción de las disidencias se encargaría de manejar las rentas criminales en Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo, municipios que están en zona de operación de Hidroituango. Esto significaría la salida del frente 36 de este territorio, manteniendo su presencia en otras poblaciones del Norte y Nordeste.

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