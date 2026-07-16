Fernando Gaviria sufrió una dura caída y se despidió del Tour de Francia

Cuando mejor estaba rodando y nuevamente peleando de frente con los mejores velocistas del pelotón mundial, la mala fortuna volvió a cruzarse en el camino de Fernando Gaviria, quien le dijo adiós este jueves al Tour de Francia.
El colombiano del Caja Rural sufrió una fuerte caída este jueves, en los últimos metros de la duodécima etapa, de 179,1 kilómetros entre el Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, jornada que terminó con victoria del belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
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A falta de apenas 420 metros para la llegada, Gaviria se preparaba para lanzar su embalaje en busca de la victoria cuando el belga Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious) cambió de trayectoria y se cruzó en su línea de carrera. El antioqueño impactó la rueda trasera de su rival y terminó protagonizando una aparatosa caída.