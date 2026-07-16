Fernando Gaviria sufrió una dura caída y se despidió del Tour de Francia

Cuando mejor estaba rodando y nuevamente peleando de frente con los mejores velocistas del pelotón mundial, la mala fortuna volvió a cruzarse en el camino de Fernando Gaviria, quien le dijo adiós este jueves al Tour de Francia. El colombiano del Caja Rural sufrió una fuerte caída este jueves, en los últimos metros de la duodécima etapa, de 179,1 kilómetros entre el Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, jornada que terminó con victoria del belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Lea: Fernando Gaviria volvió a destacar en el Tour Francia marcado por el calor extremo A falta de apenas 420 metros para la llegada, Gaviria se preparaba para lanzar su embalaje en busca de la victoria cuando el belga Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious) cambió de trayectoria y se cruzó en su línea de carrera. El antioqueño impactó la rueda trasera de su rival y terminó protagonizando una aparatosa caída.

Como consecuencia de la maniobra, los comisarios sancionaron a Van Mechelen, quien fue relegado del puesto 17 al 144 de la clasificación de la etapa por ser considerado responsable del incidente. La preocupación fue inmediata. El golpe fue tan fuerte que incluso el líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, le envió un mensaje de pronta recuperación a Gaviria, con quien compartió equipo en UAE Emirates y mantiene una buena amistad. Mientras tanto, en el Caja Rural el ambiente era de desolación por la lesión que puso fin a la participación del colombiano. “Es bastante triste. Teníamos esta oportunidad y creíamos que era la penúltima para Fernando. Venía con muchas ganas y es una pena. Parece que tiene fractura de clavícula. Solo queda rezar para que no sea así, aunque tenía muy mala pinta”, manifestó Juan Manuel Hernández, gerente general del Caja Rural, en declaraciones al exciclista colombiano Víctor Hugo Peña para ESPN. El dirigente agregó que el corredor prefirió ser valorado de inmediato por los médicos antes de entregar declaraciones. “No quería hablar. Lo primero que quería era ir al médico para saber exactamente cuál es la lesión, si existe una fractura y analizar la situación. La verdad es que tenía muy mala pinta”. Hernández lamentó especialmente el momento deportivo que atravesaba Gaviria. “Es un corredor que hemos recuperado cuando mucha gente lo daba por perdido. Volver a verlo disfrutando del Tour era muy bonito para nosotros, para Latinoamérica y para el equipo. Creíamos que podía volver a ganar una etapa”. Dos horas después de lo acontecido, a través de un comunicado, el Caja Rural confirmó la mala noticia: “Las pruebas realizadas nada más concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda”.

Merlier volvió a imponerse

En lo deportivo, Tim Merlier confirmó su dominio en los embalajes al conquistar su tercera victoria en esta edición 113 del Tour de Francia. El belga superó en la llegada al neerlandés Olav Kooij y a su compatriota Jasper Philipsen. Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que el belga Remco Evenepoel continúa tercero, a 4:06. Entre los colombianos, Egan Bernal sigue siendo el mejor ubicado en la clasificación general, en la undécima posición, a 12:15 del líder. Hárold Tejada marcha 31°, a 54:15; Éiner Rubio es 39°, a 1:11:44; Sergio Higuita ocupa el puesto 40, a 1:12:03; mientras que Gaviria aparece 173°, a 3:01:37, aunque su continuidad en la carrera dependerá del parte médico oficial. Se vienen las grandes montañas Este viernes el Tour dejará atrás las jornadas para velocistas y comenzará su ingreso a la alta montaña con el ascenso al Ballon d’Alsace. Después llegarán dos exigentes etapas: el sábado en los Vosgos y el domingo en los Alpes, cuando restará apenas una semana para la llegada final en los Campos Elíseos de París. Bloque de preguntas y respuestas