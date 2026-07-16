Beto Coral llegaría a Colombia deportado desde EE. UU., ¿Petro irá a recibirlo?

El activista ‘Beto’ Coral sería deportado en la tarde de este jueves desde Estados Unidos junto a otras personas en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial.
Desde el pasado 16 de junio, Franklin Humberto Coral Garrido se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.
Su detención se produjo en medio de un proceso migratorio en Estados Unidos, país donde reside desde hace varios años y en el cual había solicitado asilo político.
Coral ha denunciado que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones sobre la política colombiana; una postura que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado el hecho como persecución política y pidió la intervención de la Cancillería para acompañar el caso.
Lo que ha trascendido en las últimas horas es que el propio mandatario sería quien reciba al activista a su llegada al aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
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Precisamente, este jueves el jefe de Estado escribió en X: “Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”.
Petro añadió: “Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país. Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida”.