Así se ejecutó la Operación Resolución Absoluta que dio con la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

En una acción militar que fue descrita por Estados Unidos como “prácticamente impecable”, las fuerzas de ese país capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Esto se hizo con la denominada Operación Resolución Absoluta que fue el resultado de meses de planificación detallada y ejercicios de entrenamiento que culminaron con la extracción de los acusados sin bajas estadounidenses.
Luego de varios meses en donde Estados Unidos ya estaba presionando por la entrega de Nicolás Maduro a quien ha acusado de usar cárteles para ingresar drogas al país norteamericano, el gobierno de Donald Trump cumplió su objetivo de sacar del poder a la cabeza del régimen chavista.
Para la obtención de este resultado fue necesaria la planeación y ejecución de una operación encubierta de la cual el presidente Trump entregó detalles, destacando el trabajo conjunto entre varias agencias de EE.UU.