Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, presentó demandas formales contra Ecuador por la aplicación de un arancel del 30% a productos colombianos importados.

La solicitud busca que la medida sea levantada de inmediato, al considerar que afecta las exportaciones nacionales y el comercio bilateral.

Una de las demandas fue admitida por la Comunidad Andina (CAN), que abrió una investigación para determinar si la acción de Ecuador vulnera las normas comerciales del bloque regional.

Noticia en desarrollo...