x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi es el estreno en cines)

Al mandaloriano (interpretado por Pedro Pascal) lo habías visto en series de televisión. Ahora da su salto al cine con una película que se estrenará el próximo 21 de mayo en Colombia.

  • Una de las imágenes que se conoce de la nueva película de el mandaloriano. FOTO Cortesía Cinecolor
    Una de las imágenes que se conoce de la nueva película de el mandaloriano. FOTO Cortesía Cinecolor
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

Lo que se sabe no es mucho, pero la expectativa es muy grande para los seguidores de todas las historias de Star Wars con el confirmado estreno, el 21 de mayo de este año, de la película Star wars: The Mandalorian and Grogu, una cinta de Lucasfilm.

“El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (intepretado por Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu”, cuenta la reseña.

Esta cinta es dirigida por Jon Favreau y también cuenta en su reparto con Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

Un punto a resaltar es que el universo Star Wars no tenía película en cine desde 2019, cuando se vio Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker y un año antes al estrenarse Han Solo: una historia de Star Wars. Es decir, hace siete años la saga más famosa del cine no traía un estreno cinematográfico.

No quiere decir con esto que no hayan tenido producciones. Todo el universo se trasladó a la televisión con grandes y aclamadas producciones que se estrenaron entre 2019 y 2024 como:

- The Mandalorian y sus tres temporadas
- El libro de Boba Felt
- La serie de Obi-Wan Kenobi
- Las dos exitosas temporadas de Andor
- Ahsoka
- The Acolyte
- Skeleton Crew

El adelanto muestra cómo sigue fortaleciéndose la relación entre el mandaloriano y grogu, varias escenas de acción, la aparición de Sigourney Weaver y a Pedro Pascal sin la máscara que oculta su identidad, como si nos quisieran mostrar que ahora se verá más, algo que en la última temporada de la serie generó críticas en los seguidores del actor y de la saga por la ausencia de su imagen.

Por ahora y hasta el 21 de mayo, se irán revelando más detalles de esta historia que espera retomar con éxito una de las sagas más épicas del cine.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Medios de comunicación
Internacional
Star Wars
Plataformas digitales
Pedro Pascal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida