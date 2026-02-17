La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi es el estreno en cines)

Lo que se sabe no es mucho, pero la expectativa es muy grande para los seguidores de todas las historias de Star Wars con el confirmado estreno, el 21 de mayo de este año, de la película Star wars: The Mandalorian and Grogu, una cinta de Lucasfilm.
“El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (intepretado por Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu”, cuenta la reseña.