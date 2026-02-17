Salario mínimo 2026: el error en las cuentas que enreda el debate sobre productividad

El debate por la fijación del salario mínimo volvió al centro de la conversación pública tras la suspensión temporal del decreto que lo aumentaba 23,7% para 2026.
En medio de discusiones políticas, técnicas y hasta conspirativas, los economistas Leonardo Urrea y Christian Gómez Cañón plantean que el problema de fondo no es ideológico, es metodológico.
En una columna publicada en La Silla Vacía, los autores sostienen que buena parte de la controversia se basa en un error de cálculo al medir la productividad y compararla con el salario mínimo.
