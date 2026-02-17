Los campeones Stefany Cuadrado y Kevin Quintero lideran a Colombia en el Panamericano élite de pista en Chile

Liderada por Stefany Cuadrado, de 19 años de edad, y Kevin Santiago Quintero, de 27, Colombia buscará ser otra vez protagonista en una nueva edición del Panamericano de pista élite que se celebrará entre este miércoles y el domingo en Santiago de Chile. En 2025, el elenco nacional ratificó su condición de potencia continental al finalizar en el tercer lugar del medallero del campeonato disputado en Asunción, Paraguay. Esa vez, el representativo criollo fue el que más preseas consiguió en total (20), producto de tres oros, diez platas y siete bronces. Lea: ¿De qué está hecha la paisa Stefany Cuadrado, la nueva estrella del ciclismo de pista mundial? El dominio en la tabla general fue para Estados Unidos, que obtuvo 13 medallas, ocho de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce. Trinidad y Tobago, por su parte, confirmó su ascenso competitivo al ubicarse segundo con cuatro oros, una plata y un bronce. Las victorias colombianas en suelo paraguayo llegaron gracias a Kevin Quintero en el keirin, Stefany Cuadrado en el kilómetro contrarreloj, y a la dupla conformada por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño en la madison.

Ausencias y equipo renovado

Para la edición 2026 del Panamericano que se disputará en el Velódromo de Peñalolén, la delegación nacional competirá con 13 deportistas bajo la dirección técnica de John Jaime González. El equipo no contará con Martha Bayona, suspendida provisionalmente 18 meses por la Unión Ciclista Internacional tras una violación al código antidopaje. Tampoco estará Lina Marcela Hernández, quien continúa su proceso de recuperación luego de la grave caída sufrida en el Tour de El Salvador en enero pasado. Recuerde: Kevin Quintero le dio a Colombia oro en el Panamericano de pista en Paraguay, así va la delegación Pese a estas ausencias, Colombia presenta una nómina equilibrada que combina experiencia internacional y juventud, con el objetivo de volver a disputar los primeros lugares y consolidar el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, como lo reseñó la Federación Colombiana de Ciclismo.

Experiencia mundialista

El bloque de velocidad estará liderado por Kevin Quintero, excampeón mundial del keirin, y por Stefany Cuadrado, medallista mundial de bronce en el keirin. Junto a ellos competirán Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar, quienes buscarán protagonismo en pruebas como la velocidad individual y por equipos, el kilómetro y el keirin. En las pruebas de semifondo, la Selección contará con Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Elizabeth Castaño y Luciana Osorio. Osorio, múltiple campeona panamericana juvenil, hará su debut en la categoría élite, en una clara apuesta por fortalecer el recambio generacional en pruebas como el ómnium, la persecución individual, el scratch y la madison.

Programación oficial del Panamericano de pista 2026

El evento, que reúne a 168 atletas de cerca de 20 naciones, pondrá en juego 22 títulos panamericanos y un total de 66 medallas en pruebas masculinas y femeninas. La actividad comenzará este miércoles con las clasificaciones de la persecución por equipos en ambas ramas, además de las rondas y finales de la velocidad por equipos y el scratch femenino. El jueves se desarrollan las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana. En la jornada vespertina se disputan las finales de la persecución por equipos, el scratch, el keirin masculino y la eliminación femenina. Siga leyendo: Colombia dominó el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Asunción El viernes continuará con la clasificación y rondas del sprint masculino, la persecución individual masculina y las cuatro pruebas del ómnium femenino. Ese día se entregarán los títulos del sprint y el ómnium femenino, así como los de la persecución y la prueba por puntos masculina. El sábado se definirán los campeones en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, además del ómnium y el sprint masculino. Finalmente, el domingo concluirá el certamen con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino, el keirin femenino y la madison en ambas ramas. Además de buscar lugares de privilegio, la delegación colombiana asume el Panamericano como una oportunidad estratégica para sumar puntos en el ranking internacional y medirse en un escenario de alto nivel técnico.

